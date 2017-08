Ljubljana si tudi po tem, ko ni več zelena prestolnica Evrope, prizadeva najti zelene rešitve, ki bi lahko izboljšale kakovost okolja v mestu. To po besedah ljubljanskega podžupana Dejana Crneka dokazujejo tudi s takimi pobudami, kot je na primer GeoPLASMA-CE, ki šest srednjeevropskih držav povezuje na področju rabe plitve geotermalne energije. Kot že samo ime pove, ne gre za geotermalno energijo, ki jo črpamo iz globin, temveč od nekaj deset metrov do 300 metrov globoko. Energija, ki jo na ta način pridobimo, se sicer ne more kosati z geotermalnimi vrelci, je pa še vedno lahko zelo dragocena pri ogrevanju in hlajenju objektov.

V Sloveniji so temperature na globini 10 do 20 metrov povprečno (razlike med območji so lahko tudi precej velike) nekje med 8 in 2 stopinjama Celzija, z globino pa se temperatura povečuje v povprečju za okoli 3 stopinje na vsakih 100 metrov globine in doseže temperaturo do 25 stopinj na globini 400 metrov. »Plitvo geotermalno energijo uporabljajo največ na Švedskem, v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Švici in na Finskem. Ta vir je na voljo praktično povsod, je obnovljiv, zelen in praktično ne zasede nobenega prostora,« prednosti našteva Gregor Dilger iz Nemškega geotermalnega združenja.

Kot pravi Alenka Loose, energetska upravljalka na Mestni občini Ljubljana, bodo v okviru projekta opredelili območja za koriščenje geotermalne energije, poleg tega pa bodo izvedli tudi štiri pilotne projekte na dveh osnovnih šolah, v enem vrtcu in enem zdravstvenem domu. Končni cilj projekta je po besedah Mitje Janža iz Geološkega zavoda Slovenije oceniti plitki geotermalni potencial, tako da bo razumljiv vsem, predvsem pa ga bo mogoče vključiti v prostorske in razvojne projekte mest.

Veliko bi se lahko naučili iz nemških izkušenj, saj tam po besedah Rudigerja Grimma iz podjetja geoENERGIE letno namestijo okoli 20.000 takih sistemov. Večinoma gre za individualno stanovanjsko gradnjo – v tem primeru država naložbo tudi subvencionira – a plitka geotermalna energija se zelo dobro obnese tudi v večjih kompleksih, kot so izobraževalne, zdravstvene in druge javne ustanove ter v poslovno-nakupovalnih kompleksih.

»V Nemčiji je posebej aktualno področje energetske prenove stavb, saj je večina stanovanjskega fonda stara že okoli petdeset let in je plitka geotermalna energija primeren vir obnovljive energije. V zadnjih letih zaradi nizkih cen električne energije in plina naložbe stagnirajo, tako da vsi v geotermalnem sektorju že nestrpno čakamo na naslednjo naftno krizo,« se je pošalil Grimm.