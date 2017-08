Šestindvajsetletni Ljubljančan Klemen R. že več mesecev v priporu čaka na sojenje zaradi posilstva, ki naj bi ga zagrešil 26. januarja v ljubljanski Šiški. Tedaj se je na policijo obrnila 19-letnica, ki je preiskovalcem povedala, da jo je Klemen prisilil v spolni odnos. Toda primer se je zapletel, saj je 19-letnica pozneje svojo prijavo umaknila, tožilstvo pa umiku prijave ne verjame in pregon nadaljuje po uradni dolžnosti.

Že na prvem predobravnavnem naroku konec aprila je odvetnik obtoženega Miloš Zarić v kazenski spis vložil izjavo dekleta, v katerem 19-letnica piše, da ni bila posiljena. Po besedah odvetnika ga je s to okoliščino po pravnomočnosti obtožnice seznanila prijateljica oškodovanke in on je obema svetoval, naj svoji izjavi zapišeta na papir. Na naslednjem predobravnavnem naroku je oškodovanka tudi pred sodnico Metko Bergant Debevec zatrdila, da je izjavo napisala prostovoljno. Povedala je le, je bila enkrat sicer v stiku s Klemenovo prijateljico, ki jo je pozvala k umiku prijave.

Kriminalist poškodbe ni opazil

Po besedah Zarića je sodišče enkrat že zavrnilo njegov predlog po izločitvi uradnega zaznamka, vendar pa so višji sodniki nato odločili, da je treba o morebitni izločitvi policijskega uradnega zaznamka odločiti še enkrat.

Tako je v sredo na ponovljenem predobravnavnem naroku pred sodnico stopil šišenski kriminalist Tomaž Martinčič, ki je po aretaciji prevzel R. in ga tudi zaslišal. Martinčič je v sredo pričal, da poškodb na njem ni opazil in da je osumljenca tudi seznanil z njegovimi pravicami. Po besedah Martinčiča je R. ob zaslišanju zanikal krivdo in dejal, da niti on niti njegov prijatelj nista imela spolnega odnosa z oškodovanko. Po njegovih besedah je R. najprej tudi dejal, da bo zapisnik podpisal, vendar ga nazadnje ni hotel. Kot razlog je navedel, da policiji ne zaupa, saj da je imel v preteklosti z njimi že neprijetne izkušnje. Spomnimo, da so policisti z R. dejansko že imeli opraviti, saj je pred leti pijan in pod vplivom prepovedanih drog streljal na prijatelja v avtomobilu (na srečo ni nikogar ranil), pozneje pa je tudi grozil policistom. Krivdo je tedaj na sodišču tudi priznal in bil obsojen na zaporno kazen.

Glede aktualne aretacije se je Martinčič spominjal, da je Klemena R. prevzel od kolegov in da je bil osumljenec tedaj že vklenjen in na tleh, pozneje pa da je tudi rekel, da ne potrebuje odvetnika.

Sodnica je napovedala, da bo zaslišala še enega od ljubljanskih odvetnikov, ki naj bi ga tedaj klicali s policijske postaje, vmes pa bo kazenski spis romal na vrhovno sodišče. Zarić želi namreč z zahtevo za varstvo zakonitosti doseči, da Klemena R. izpustijo iz pripora.