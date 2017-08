Med slovenskimi kandidati za naziv evropske destinacije odličnosti 2017 (EDEN) je največ točk dosegel Koper. Člane strokovne komisije je prepričal s povezovanjem kulture in turizma.

Evropska komisija je za letošnjo krovno tematiko izbora določila temo kulturnega turizma. Na razpis Slovenske turistične organizacije je prispelo 14 prijav, strokovna komisija je pod vodstvom etnologa prof. dr. Janeza Bogataja poleg Kopra izbrala še štiri finaliste: Radovljico, Ptuj, Kras in Slovenske Konjice. Slovenska turistična organizacija, ki s to vseevropsko akcijo podpira kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem, pod okriljem evropske komisije naslov podeljuje vsako drugo leto. Koper je tako sedma destinacija odličnosti v Sloveniji.

»Strokovna žirija meni, da ima Koper zelo jasno določeno strukturo in vsebino sobivanja turizma in kulture. Paleta tega razmerja vključuje tako urbano okolje kot povezave z mestnim zaledjem in zelo domiselno izrablja priložnosti ob obisku velikih potniških ladij,« odločitev utemeljuje Bogataj in dodaja, da se pomena vključevanja kulture v turizem v Kopru zavedajo številni: od župana, kulturnikov do civilnih združenj in društev.

Župan Boris Popovič naziv sprejema kot potrdilo, da se Koper razvija v pravo smer. »Nobena skrivnost ni, da je še pred dobrim desetletjem veljal za pretežno industrijsko mesto, danes pa se uvršča v sam vrh slovenskega turizma,« pojasnjuje.

Slovenska turistična organizacija bo zmagovalca in finaliste vključila v svoje različne promocijske aktivnosti. Zmagovalna destinacija bo vključena tudi v promocijo evropske komisije. no