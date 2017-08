Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog zaradi prehitevanja in ga zaradi alkoholiziranosti pridržali do privedbe k pristojnemu sodišču. Ker je Madžar glede na opisano nedvomno hujši kršitelj, ki zavestno krši cestnoprometne predpise in s tem ogroža druge udeležence v cestnem prometu, so policisti sodišču predlagali, da kršitelju izreče tudi stransko sankcijo prepoved vožnje motornih vozil v Republiki Sloveniji.

»Na drugi način namreč ni mogoče zagotoviti varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu oziroma preprečiti ponovne udeležbe voznika v cestnem prometu,« so sporočili s PU Maribor. Pristojna sodnica je Madžara zaslišala in mu izrekla globo v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk. To pomeni, da bo sodišče Madžaru v nadaljnjem postopku izreklo tudi prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.