»Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali ima izvleček bele jelke pri topikalni uporabi (z nanosom na določen del kože) kakšne učinke na kožo in kakšni so? Zato smo raziskavo zastavili zelo široko, izhajajoč iz znanih mehanizmov delovanja polifenolov in seveda dobrega poznavanja kože, je poudarila doc. dr. Katja Žmitek, raziskovalka Inštituta za kozmetiko VIST – Visoke šole za storitve v Ljubljani.

Testiranja izvlečka bele ali navadne jelke so se lotili potem, ko so raziskovalci Fakultete za farmacijo ugotovili, da so v izvlečku iz lesa bele jelke večinoma nizkomolekularni polifenoli. To so majhne molekule, ki bi lahko dobro prodirale v kožo, so ocenili, pravi Žmitkova in razloži, da je majhnost molekul bistvena prednost tega izvlečka pred izvlečki iz skorje drugih iglavcev, ki vsebujejo velik delež visokomolekularnih polifenolov, ki se težko absorbirajo iz prebavnega trakta in težko prodirajo v kožo.

Učinke so preverili na koži

»Raziskovalci Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so ugotovili, da vsebuje izvleček iz lesa bele jelke okoli 70 odstotkov nizkomolekularnih polifenolov, majhnih molekul, ki naj bi bistveno lažje prodirale v kožo,« pravi Žmitkova. Zato so učinke izvlečka iz lesa bele jelke preverili in dokazali z raziskavo na ljudeh. Raziskava je bila primerjalna, slepa, in kontrolirana s placebom. V njej je sodelovalo deset prostovoljk, starih od 45 do 65 let, ki so 12 tednov dvakrat na dan uporabljale testno kremo na eni polovici in placebo na drugi polovici obraza, ugotavljali pa so še odziv kože na UV-sevanje.

Rezultati so bili tako dobri, da je podjetje Abies Labs, ki se ukvarja z razvojem in strokovno podporo trženju izdelkov na osnovi izvlečka iz lesa bele jelke, takoj vložilo patentno prijavo in finančno podprlo raziskavo, še pove Žmitkova. Slovenski patent so dobili pred kratkim, postopek v tujini pa še poteka. Prav tako se že dogovarjajo za nadaljnje raziskave učinkov izvlečka v kozmetičnih in dermatoloških izdelkih na tej osnovi.