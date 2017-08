Kljub raziskavam, ki pričajo o varnosti cepiv za otroke, mnogi starši nasprotujejo stališču medicinske stroke in otrok ne želijo cepiti proti nalezljivim boleznim. V ozadju se skrivajo prepričanja o škodljivosti cepiv.

V ZDA naj bi bila po mnenju nasprotnikov cepljenja problematična cepiva, ki so vsebovala živosrebrov konzervans tiomersal. V Evropi nasprotniki cepljenja izpostavljajo predvsem cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (cepivo MMR), ki sicer nikoli ni vsebovalo tega konzervansa. Veliko škode precepljenosti je povzročila tudi domnevna povezava med cepljenem in razvojem avtizma pri otrocih, ki pa je bila ovržena, je na strokovnem srečanju za lekarniške farmacevte na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani na temo imunskega sistema pojasnil izr. prof. dr. Žiga Jakopin. V predavanju je skušal na znanstveni osnovi razbliniti mit o povezavi cepiv, toksičnosti živega srebra in avtizma.

Sestavine cepiv

Cepiva so običajno sestavljena iz aktivne učinkovine – oslabljenega ali mrtvega povzročitelja bolezni, po potrebi spremenjenega s tehnologijo rekombinantne DNK – in pomožnih snovi, kot so konzervansi, stabilizatorji in adjuvansi, ki zagotavljajo stabilnost, varnost in učinkovitost cepiva. Adjuvansi se uporabljajo predvsem v mrtvih cepivih, saj povečajo imunski odziv in omogočajo, da je cepljeni izpostavljen manjšemu številu delcev virusov oziroma bakterij.

Včasih so kot konzervans v cepivih uporabljali živosrebrovo spojino tiomersal. V času pred odkritjem antibiotikov so namreč kot antiseptike uporabljali anorganske živosrebrove spojine; v začetku 20. stoletja pa so odkrili organoživosrebrove spojine, med katerimi je še posebej izstopal tiomersal. Ugotovili so, da je ta izredno učinkovito protibakterijsko sredstvo in da ga ljudje dobro prenašajo tudi pri zelo visokih odmerkih. Po letu 1930 so ga začeli dodajati cepivom in s tem rešili problem mikrobiološke kontaminacije cepiv za otroke, zaradi katere je takrat prihajalo do množičnih zastrupitev s smrtnimi primeri.

Vprašanja o varnosti tiomersala so se pojavila v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se začeli zavedati toksičnosti nekaterih živosrebrovih spojin, zlasti metil živega srebra v morski hrani. Metil živo srebro se v telesu kopiči in povzroča poškodbe živčnega sistema in ledvic. Tiomersal v telesu razpade na etil živo srebro in tiosalicilat; etil živo srebro je najmanj toksična oblika živega srebra in se iz telesa izloča z blatom. Ko so začeli preučevati toksičnost etil živega srebra, so ugotovili, da sicer lahko škodljivo deluje na živčne celice, vendar šele pri odmerkih, ki so večkrat presegali izpostavljenost odmerkom iz cepiv. Pri ameriški zvezni agenciji za hrano in zdravila FDA so zaključili, da s cepljenjem ljudje niso izpostavljeni nevarnim količinam živega srebra.