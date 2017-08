Komedijant in župan Šarec bo uspešen samo na kamniškem delu Slovenije, Primorska, Ljubljana in Štajerska bosta več kot 70-odstotno podprli Pahorja. Ta je pač s svojo sredinsko povezovalno politiko in neobsojanjem nobenih političnih dejanj idealni predsednik tudi za desnico, kar se je pokazalo na prejšnjih predsedniških volitvah, ko naj bi bil favorit Türk, a je zaradi podelitve državnega odlikovanja Ertlu padel v nemilost desnice. Türka je ves čas njegovega mandata SDS redno napadala, Pahor pa s tem nima težav. Ker rad imenuje tudi desne ustavne sodnike, je sprejemljiv tudi za SDS.

Ves ta predsedniški cirkus stane, in le trije resni kandidati bodo zbrali 50.000 evrov donacij, ker nihče od njih ni nor, da bo kampanjo plačal s svojimi prihranki ali krediti. Kdor v predsedniško kampanjo ne vloži vsaj 50.000 evrov, je javnosti neprepoznaven in nima nobenih možnosti za zmago. Napovedi predsedniške kandidature slabo plačanih estradnikov pa so čisto sprenevedanje. Karierni politik Borut Pahor, ki si edini od slovenskih politikov sam plačuje za reprezentanco, je ljudski idol. Če se Šarec Kamničanom zdi všečen predsednik države, pa je operativno manj sposobnejši od karierne političarke Novakove ali kariernega diplomata Jazbeca. Če komik Papež meni, da je treba vrniti nasmeh, ima resnega konkurenta pri aktualnem predsedniku države.

Kakor koli že, predsedniška tekma bo vsaj zaradi napovedi estradnikov, da bi posegli po najbolj zaželeni službi v državi, komedija. Upamo, da ne bo zmešnjav, ker kandidat ali kandidatka, ki ne pozna osnov arbitražnega sporazuma in geopolitike, nima velikih možnosti za zmago. Protikandidati predsednika Pahorja pozabljajo, da je ta na vseh lestvicah anket vedno najbolj priljubljen politik države.

Ni najboljša izbira, je pa edina pametna.

Tomaž Švagelj, Štanjel