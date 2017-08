Mi se temu seveda postavljamo po robu značilno človeško, mislim na stanje duha človeka zahodne, razsipne civilizacije 21. stoletja. S klimatskimi napravami si hladimo bivališča in si jih naredimo znosnejša za bivanje. Hladimo, na drugi strani pa dodatno segrevamo in ne naredimo skoraj nič, da bi morda s kakšnim ukrepom zmanjšali vzroke za segrevanje. Tega še kmečka pamet ne zna razumeti. Smo v spirali, v vrtincu. In kakšen je konec gibanja v vrtincu? Saj sami veste. »Za nami potop,« so rekli nekoč naši vzorniki v preteklosti.

Narava nam vsako leto znova prikazuje predstavo ponovnega rojevanja, rasti in umiranja. Kolikokrat imamo v svojem življenju možnost opazovati neskončno ponavljanje končnosti? Za zunanje pojave, za »naravo«, se nam to zdi samo po sebi umevno. Za nas pa kar nekako pozabimo, da smo še vedno del narave, da imamo omejen rok trajanja. Morda pa nam je ravno zato bolj vseeno, kaj se bo dogajalo na Zemlji, saj bomo prej ali slej ušli posledicam svojih dejanj. Še vreme ima svoj začetek in svoj konec, čeprav se (vsaj za nas, ljudi) večno ponavlja v vedno nekoliko spremenjeni različici.

Prav to dejstvo naredi delo v meteorološki prognozi večno zanimivo. Saj nevihte so bile lani, letos in tudi drugo leto bodo, vam zagotavljam. Ampak vsakič znova se bomo trudili, da bi jih čim natančneje napovedali, vsakič znova bomo pretehtavali trenutne razmere v ozračju, modelske izračune raznih vremenskih količin, ki vplivajo na razvoj neviht. Morda podobno, a ne enako. Izziv vsakič znova. Si predstavljate, da bi se vreme dogajalo dosti, dosti počasneje? Da bi v svojem življenju doživeli, na primer, le eno hladno fronto, opazovali počasen razvoj nevihtnega oblaka, ki bi nastajal več let? In bi doživeli dež ali pa burjo tako pogosto kot zdaj sončni mrk. Potem bi meteorologi računali precej drugače.

Pravzaprav si tega niti ne moremo predstavljati, saj je že z vrtenjem Zemlje okoli Sonca pa okoli lastne osi deloma določeno, kako hitro se bo menjavalo vreme na Zemlji. Najbrž pa tako doživljajo vreme muhe enodnevnice ali pa čebele. Če ga sploh doživljajo. Zanje tudi še ne izdajamo posebnih vremenskih napovedi…