Ostanki v glinenih posodah, najdenih v neki sicilijanski jami, nakazujejo, da so prebivalci Sicilije pili vino že štiri tisočletja pred našim štetjem. Doslej je veljalo prepričanje, da se je vinogradništvo v Italiji prvič pojavilo okoli leta 1200 pred našim štetjem.

Do odkritja je prišla skupina ameriških znanstvenikov z univerze South Florida. »Dosedanja odkritja so kazala zgolj na to, da so ljudje na tem območju gojili vinsko trto, ne pa tudi tega, da so znali pridelovati vino,« je za Guardian dejal Davide Tanasi, vodja arheološke odprave, ki je prišla do pomembnega odkritja.

Nekateri strokovnjaki menijo, da so ljudje znali pridelovati vino že pred 10000 leti, toda te domneve niso dokazane. Najstarejši znani dokazi za pridelovanje vina so – enako kot ti s Sicilije – stari približno 6000 let in izvirajo iz Armenije.

Sicilijance je odkritje zelo razveselilo. »Verjeli smo, da so vinsko trto na naš otok prinesli grški kolonizatorji,« je dejal Alessio Planeta, lokalni vinogradnik in zgodovinar. Sicilija sicer velja za eno pomembnejših vinogradniških regij v Italiji.