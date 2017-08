Zaradi posredovanja ovadb zoper Jankovića mediju jima očitajo kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov. Na vrhovnem državnem tožilstvu z ovadbo še niso uradno seznanjeni.

So pa v sporočilu za javnost v zvezi s posredovanjem ovadb portalu Pod črto spomnili, da je v tem primeru odrejen nadzor državnotožilske uprave. »Rezultati nadzora še niso znani, ker pregled še poteka. Zaradi zagotavljanja čim bolj enotne prakse na področju odločanja o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja pa so v pripravi tudi smernice za pomoč pri vodenju postopkov v zvezi z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,« so še spomnili.