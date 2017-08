V Berlinu je napad izvedel 33-letni moški, ki je sprva napadel varnostnika ene od berlinskih mošej, ki ga je hotel po današnjih molitvah pospremiti ven.

Zatem so prišli policisti, ki pa jih je moški prav tako napadel. Enega je celo ugriznil, pri tem pa vzklikal "Alah akbar" oz. "bog je velik". Policisti so ga obvladali s solzivcem in gumijevkami, nato pa so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.