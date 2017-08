V slovenskem taboru so pred tekmo poudarjali, da bo ena ključnih stvari zaustaviti skok v napadu nasprotnika. Gašper Vidmar je dobil uvodni skok, a s trojko so po zapravljenem slovenskem napadu povedli Poljaki. Prva četrtina je bila izenačena, Poljaki so držali korak. Ko se je že zdelo, da bo Slovenija morebiti ušla – dvakrat zapored je zadel Vidmar, trojko pa je dodal Luka Dončić – je igro Poljakov poživil Anthony Slaughter.

Pri 21:21 je bil izid nazadnje poravnan, nato pa so slovenski košarkarji ujeli ritem v napadu in ob začetku druge četrtine zelo hitro ušli celo na 12 točk prednosti. Kljub razigranim posameznikom, izstopa predvsem Goran Dragić z 18 točkami, so Poljaki vnovič ujeli priključek. Ustaviti jih ni moglo niti atraktivno zabijanje Anthonyja Randolpha. Na odmor sta tekmeca odšla pri rezultatu 53:46.