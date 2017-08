Verjetno ena najlepših in najmogočnejših stavb na svetu je v zadnjem času znova predmet polemik. Tadž Mahal, razkošen mavzolej iz 17. stoletja, je po dosedanjih domnevah zgradil mogulski šah za svojo ženo, ki je umrla pri porodu. Ker naj bi gradnja tako razkošne palače dokazovala, kako zelo je ljubil svojo ženo, za številne Tadž Mahal predstavlja spomenik ljubezni. Toda pred nedavnim so se pojavile polemike o tem, kdaj je bil v resnici zgrajen in s kakšnim namenom.

Gre v resnici za hindujski tempelj? Skupina ljudi namreč trdi, da je ena največjih znamenitosti Indije pravzaprav tempelj hindujskega božanstva Šiva. Ideje, da gre za hindujsko svetišče, so v zadnjih desetletjih vzniknile že večkrat. Sprožil jih je indijski pisatelj P. N. Oak, ki je leta 1989 objavil knjigo Taj Mahal: the True Story, v kateri je predstavil domnevne dokaze o tem, da je bila mogočna palača zgrajena še preden se je na indijskem polotoku pojavil islam. Zagovorniki te teorije poudarjajo, da so mogulski zavojevalci uničili veliko hindujskih svetišč, mnoge izmed njih pa so preuredili v svoja svetišča. Prepričani so, da se je nekaj takega zgodilo tudi s Tadž Mahalom, ki bi se naj pred tem imenoval Tejo Mahalaya. Zagovorniki te teorije so na sodišče vložili peticijo, s katero so želeli doseči, da bi se uradno priznalo, da je bil Tadž Mahal nekoč hindujski tempelj. V peticiji so tudi zahtevali pravico do opravljanja hindujskega verskega obredja v marmorni palači. Eden izmed vlagateljev peticije je dejal, da se zelo veseli zmage na sodišču in opravljanja hindujskih molitev v Tadž Mahalu. Na vprašanje, ali nameravajo izkopati posmrtne ostanke Mumtaz Mahal, žene mogulskega šaha, ki ji je objekt posvečen, je odgovoril, da tega ne načrtujejo. Prepričani so namreč, da je zgodba o njenem pokopu v svetišču izmišljena.