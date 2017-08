V ugrabitvi naj bi poleg Trivkovića sodelovali še Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić ter še dve za zdaj še neidentificirani osebi, je danes navedla tožilka. V prvem sojenju septembra 2015 so Petrović, Sazdov in Livadić vpletenost v ugrabitev in mučenje priznali že na predobravnavnem naroku ter na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Le Trivković je krivdo ves čas zanikal, zato so zoper njega opravili celotni dokazni postopek, sodišče pa ga je zaradi pomanjkanja dokazov tedaj spoznalo za nedolžnega. Ljubljansko višje sodišče je oprostilno sodbo letos razveljavilo in odredilo novo prvostopenjsko sojenje.