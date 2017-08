Za najboljšimi teniškimi igralkami in igralci je na četrtem letošnjem turnirju za grand slam pester dan. Potem ko sta jim je dan prej nagajala vreme in dež, tako da so morali prireditelji precej dvobojev prestaviti, so te nadoknadili dan kasneje. Dan ni bil uspešen za nekdanjo številko 1 ženskega tenisa Wozniackijevo, ki je tako že četrta igralka iz prve deseterice, ki ne bo nadaljevala tekmovanja.

Krog favoritinj vse ožji Od Danke je bila v treh nizih boljša Rusinja Jekaterina Makarova, ki je slavila zmago s 6:2, 6:7 (5) in 6:1. Wozniackijeva, ki je leta 2009 in 2014 nastopila v finalu turnirja, je proti Makarovi dobila vseh prejšnjih sedem dvobojev, tokrat pa ni imela sreče. Na klopi za gledalke se bo pridružila drugi nosilki Simoni Halep, šestopostavljeni branilki naslova Angelique Kerber in sedmi nosilki Johanni Konta. Makarova, polfinalistka iz leta 2014, se bo v nadaljevanju pomerila s Španko Carlo Suarez Navarro. Je pa med najboljših 32 v ženskem delu turnirja napredovala še ena nekdanja prva igralka sveta Marija Šarapova. Rusinja na turnirju nastopa s posebnim povabilom organizatorjev. Po 15-mesečni dopinški prepovedi je najprej ugnala Halepovo, tokrat pa je bila v drugem krogu boljša od 59. igralke sveta, Madžarke Timee Babos s 6:7 (4), 6:4 in 6:1. Trenutno 146. igralka sveta se bo v nadaljevanju pomerila z Američanko ruskih korenin Sofio Kenin. Šarapova je v karieri osvojila pet turnirjev za grand slam, med drugim tudi ameriškega leta 2006.

Slovo Zvereva in Kyrgiosa Bodoča upa moškega tenisa Aleksander Zverev in Nick Kyrgios sta prav tako morala predčasno med gledalce. Zverev je v tej sezoni zmagal na petih turnirjih ATP, med drugimi je v tem mesecu premagal tudi slovitega Švicarja Rogerja Federerja v finalu Montreala. Danes je izgubil proti 61. igralcu sveta, Hrvatu Borni Čoriću, in sicer s 3:6, 7:5, 7:6 (1) in 7:6 (4). V tem delu žreba je bil 20-letni Nemec najvišje postavljeni igralec. Avstralec Kyrgios, 14. med postavljenimi igralci, si je poškodoval desno ramo in s 6:3, 1:6, 6:4 in 6:1 v prvem krogu klonil proti 235. igralcu sveta, rojaku Johnu Millmanu. »Na začetku tretjega niza sem močno serviral in potem mi ni šlo več nič od rok. Nekaj ni bilo prav v roki,« je povedal 22-letni Kyrgios.