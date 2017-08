Realna rast BDP je bila tako nekoliko nižja kot v prvem trimesečju, ko je bila na letni ravni po popravljeni oceni 5,1-odstotna, potem ko je po prvi oceni znašala 5,3 odstotka. Po sezonsko prilagojenih podatkih pa je bila višja, saj je bila v prvih treh mesecih petodstotna. V vsakem primeru pa so stopnje rasti precej višje kot v lanskem letu.

Na gospodarsko sliko Slovenije je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje zaradi spodbudnih gospodarskih razmer v mednarodnem okolju. Izvoz se je v drugem trimesečju v medletni primerjavi okrepil za 8,3 odstotka, pri čemer je šel izvoz blaga navzgor 8,1 odstotka, izvoz storitev pa za 9,4 odstotka. Uvoz se je na drugi strani glede na enako obdobje lani povečal za 7,9 odstotka. Pozitiven zunanjetrgovinski saldo je tako h gospodarski rasti prispeval 1,1 odstotne točke, so pojasnili na statističnem uradu.

Investicije so se povzpele za 7,4 odstotka

Bruto investicije so šle medtem v drugem četrtletju glede na enako obdobje lani navzgor za 7,4 odstotka, potem ko je bila rast v prvih treh mesecih v medletni primerjavi 14,1-odstotna.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2017 povečale za 7,9 odstotka, kar je bila nekoliko manjša rast kot v prvem četrtletju, ko je dosegla 12,8 odstotka. Posledično se je v drugem četrtletju zmanjšal njihov prispevek k rasti BDP, ki je bil pri 1,4 odstotne točke (v prvem četrtletju pri 2,2 odstotne točke).

K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte, ki so se povečale za 11,9 odstotka, ter investicije podjetij v stroje in opremo, ki so se povečale za 6,8 odstotka.