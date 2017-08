Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič ni izkoristil priložnosti, da bi se na zadnjem letošnjem turnirju najboljše četverice v New Yorku uvrstil v drugi krog in se pomeril z Rogerjem Federerjem. Kavčiču, 88. igralcu sveta, je načrte prekrižal Rus Mihail Južni (101. na svetu), ki je bil boljši v odločilnih trenutkih in po treh urah ter sedmih minutah boja zmagal s 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Odločilen je bil tretji niz, v katerem Kavčič pri zaostanku s 4:5 ni izkoristil prednosti s 40:0 na tekmečev začetni udarec. Kavčič je izgubil kar osem iger na svoj servis, kar je bilo proti izkušenemu Rusu preveč za uspeh.

Na težkem preizkusu sta bila v uvodnem krogu moška favorita Rafael Nadal in Roger Federer. Še posebno Švicar se je trudil proti najstniku Francisu Tiafou in Američana strl šele v petih nizih. Federer je v odločilnem nizu pri vodstvu s 5:3 izgubil servis in se znašel v nezavidljivem položaju. A je Federer v večernem dvoboju rešil dvoboj in se z odvzemom servisa z zmago s 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4 sedemnajstič v karieri uvrstil v drugi krog. Dušan Lajović je igral odlično proti Rafaelu Nadalu, v prvem nizu serviral za zmago, imel priložnosti v podaljšani igri, ki jih ni izkoristil. Nadal je dvoboj dobil s 7:6 (8), 6:2, 6:2. Tako Federer kot Nadal sta po zmagi dejala, da sta najbolj vesela, da sta zdrava, in da jima bo v nadaljevanju turnirja lažje. Federer doslej na US Open še nikoli ni izgubil pred tretjim krogom.

Na ženski strani turnirja je za največje presenečenje poskrbela Naomi Osaka. Japonka je v dobri uri s 6:3, 6:1 nadigrala Angelique Kerber, lansko zmagovalko turnirja, ki je v letošnjem letu bleda senca nekdanje številke 1 svetovnega tenisa. Moški junak prvega kroga pa je bil Avstralec John Millman, ki je včeraj s 6:3, 1:6, 6:4, 6:1 izločil nepredvidljivega rojaka Nicka Kyrgiosa.