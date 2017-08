Slovenci na evropskem prvenstvu še niso rekli zadnje besede. Kljub neprepričljivim predstavam v skupinskem delu so najbolje nastopili takrat, ko je to najbolj štelo. Po bolečih porazih proti Rusiji in Bolgariji so v Areni Tauron v Krakovu uprizorili šampionsko vrnitev in s taktično zrelo, borbeno ter srčno igro šokirali favorizirane gostitelje Poljake, ki so klonili brez enega samega dobljenega niza.

Kot gostitelji prvenstva bi odbojkarji Poljske sinoči težko bili pod večjim pritiskom. Da jim ta lahko pride do živega, so že na prvi tekmi turnirja dokazali Srbi, ki so jih kljub podpori kar 65.000 navijačev na nacionalnem nogometnem stadionu v Varšavi porazili s kar 3:0. A na uvodu prvega niza so se z njim dobro spopadali, saj so po izenačenih začetnih minutah prevzeli pobudo in po treh zaporednih doseženih točkah povedli z 9:6. Slovenski selektor se je nemudoma odzval in zahteval polminutni odmor, po katerem so njegovi igralci znova zaigrali bolje in celo povedli (15:14). Bolj ko se je niz približeval koncu, večja je bila pri igralcih ene in druge ekipe živčnost, posledično pa je bilo na obeh straneh narejenih lepo število napak. Več mirnosti in zbranosti so vseeno pokazali slovenski odbojkarji, ki so končnico odigrali brezhibno. Po zaostanku 20:21 so nanizali pet zaporednih točk in osvojili prvi niz.

Izvrstna igra Slovenije se je nadaljevala tudi v drugem setu, medtem ko Poljakom igra nikakor ni stekla. Njihov selektor Ferdinando de Giorgi je tudi z menjavami poskušal najti razpoloženo šesterico, a neuspešno. Aktualnim evropskim podprvakom je uspevalo malodane vse, gostiteljem praktično nič. Manjši preblisk so imeli le na sredini niza, ko so nadoknadili štiri točke zaostanka in izenačili na 15:15. A slovenski odbojkarji se niso dovolili zmesti. Znova so stopili na plin, v zaključni del niza vstopili s kar petimi točkami prednosti (21:16) in po tretji zaključni žogi povedli z 2:0.

V tretjem nizu so Poljaki le uvideli, da je vrag vzel šalo. Vsaj tako se je zdelo, potem ko so ob prvem tehničnem odmoru vodili z dvema točkama prednosti. Vendar je v slovenski reprezentanci sinoči delovalo prav vse. Na krilih izjemnega Alena Pajenka so dosegli šest zaporednih točk in tekmecu pobegnili na 16:11. Svetovne prvake je to povsem dotolklo. Prednost Slovenije je namreč le še rasla, ob njihovi prvi zaključni žogi pa je znašala kar plus 8. Ob tako visoki prednosti je bila zmaga Slovenije le še vprašanje formalnosti, navkljub nekaj zapravljenim zaključnim žogam.

»Mislim, da je koncentracija tista, ki je bila pri nas na zelo visoki ravni in je naredila razliko. Ko se nam je v prvem nizu ponudila priložnost, smo jo zagrabili. V drugem nizu nasprotniku praktično nismo več dopustili, da bi ogrozili našo zmago,« je po tekmi povedal kapetan Tine Urnaut, ki ga s soigralci jutri za vstop v polfinale ponovno čaka Rusija.

Preostali današnji izidi: Bolgarija – Finska 3:1 (-23, 21, 11, 12), Italija – Turčija 3:0 (16, 17, 29), Francija – Češka 1:3 (-21, 21, -21, -20).

Četrtfinalni pari, danes ob 17.30: Srbija – Bolgarija, Nemčija – Češka, ob 20.30: Belgija – Italija, Rusija – Slovenija.