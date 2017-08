Gorenje je v 109. šaleško-savinjski derbi krenilo z zelo črno statistiko, kajti do sinoči je proti sosedom doseglo le 25 zmag, Celjani kar 78, pet tekem pa se je končalo z remijem. Temperaturo pred sinočnjim dvobojem, ki je bil ponovitev regionalnega iz prvega kroga minule sezone, ki so ga v Rdeči dvorani dobili pivovarji s 27:26 (povratnega v Zlatorogu s 34:28), je dvignil tudi novopečeni Gorenjev trener Željko Babić, ki je izjavil, da ne bi želel biti v položaju gostujočega kolega Branka Tamšeta in celjskega kluba ter da bo tekma zanj zgolj preizkus, kaj trenutno zmore Celje. Na njegovo izjavo, da so se Celjani pred sezono želeli pogovoriti z njim in da jih je zavrnil, se gostje uradno sicer niso odzvali, neuradno pa naj bi zgovornega Hrvata postavili na laž.

Oba kluba sta včeraj nastopila v skoraj popolni zasedbi, kajti pri slovenskih podprvakih je manjkal zgolj mladinski reprezentant Darko Stojnič, ki je pred dnevi operiral poškodovano ramo, pri prvakih pa Matic Grošelj zaradi mononukleoze. Večji del prvega polčasa so vodili pivovarji, ki so si najvišjo prednost v tem delu igre priigrali v 24. minuti (12:9), ko je zadel nekdanji Gorenjev igralec Luka Mitrović. Toda po Babićevi minuti odmora so Velenjčani le strnili vrste in v dobrih treh minutah z delnim izidom poskrbeli za delni izid 3:0 in izenačenje na 12:12, s tem izidom pa sta ekipi tudi odšli na odmor.

»Tako kot vedno tudi tokrat pričakujem zmago proti Gorenju,« je pred tekmo napovedal novopečeni celjski kapetan David Razgor. Igralec z najdaljšim stažem v celjskem klubu, čeprav je star šele 28 let, ki je kot kapetan nasledil Luka Žvižeja, je tekmo sicer presedel na klopi, toda njegova napoved se je izkazala za pravilno. Sredi drugega polčasa je najboljši strelec tekme, levoroki ostrostrelec Žiga Mlakar, poskrbel za celjsko vodstvo z 21:18, isti igralec pa je v 58. minuti znova potrdil plus tri (24:21) za novo zmago pivovarjev v Šaleški dolini. V zadnji sekundi se je med strelce za končnih 25:22 vpisal tudi gostujoči vratar Urban Lesjak (skupaj 11 obramb), ki je zadel prazna velenjska vrata z metom prek celotnega igrišča. Trener Branko Tamše je sinoči tudi na 21. zaporednem derbiju proti nekdanjim delodajalcem iz Velenja ostal nepremagan (18 zmag, trije remiji), Željko Babić, peti trener Gorenja v zadnjih dveh letih za Ivanom Vajdlom, Gregorjem Cvijičem, Markom Šibilo in Borutom Plaskanom, pa tudi ni prekinil niza neuspehov Velenjčanov, ki na celjski skalp čakajo že od davnega 4. decembra 2013.

Gorenje – Celje 22:25 (12:12) Rdeča dvorana, gledalcev: 1700, sodnika: Načevski in Nikolov (oba Makedonija).. Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 3, Medved 2 (2), Huseljić, Ovniček, Grebenc, Toskić, Potočnik 2, Golčar 1, Markotić, Verdinek 4, Kleč 2, Tajnik, Brumen 4 (2), Pejović 4. Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Ocvirk, Vujović, Jurečič 1, Malus 2, Razgor, Suholežnik, Marguč 4 (4), Mitrović 2, Kodrin 3 (1), Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 1, Mlakar 8, Bećiri 1. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 4 (4), Celje Pivovarna Laško 5 (5). Izključitve: Gorenje Velenje 8 minut, Celje Pivovarna Laško 8. Igralec tekme: Žiga Mlakar (Celje Pivovarna Laško).