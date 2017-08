Na torkovem predvolilnem zborovanju v industrijskem Bitterfeldu - Wolfnu v zvezni deželi Saška - Anhalt je Angela Merkel zavrnila kakršno koli koalicijo z Alternativo za Nemčijo (AfD) oziroma Levo stranko po septembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih se obema obeta po deset odstotkov glasov. Še posebno se je kanclerka obregnila ob sedanje vladne partnerje, socialdemokrate (SPD), ki o morebitnem (ne)sodelovanju s skrajno levico ne dajo jasnega odgovora. Slednji z močnim zaostankom za krščansko demokratsko unijo (CDU) v sestrstvu z bavarsko krščansko socialno unijo (CSU) še vedno špekulirajo s sestavljanjem tako imenovane rdeče-rdeče-zelene povolilne naveze, čeprav jim skupaj z levimi in zelenimi ankete javnega mnenja namenjajo le blizu 40 odstotkov glasov. CDU/CSU bi jih po zadnjih merjenih osvojila 37 odstotkov, medtem ko naj bi jih na zadnjih volitvah iz bundestaga izvrženi liberalci osem odstotkov.

Merklova tarča AfD

Tokratno zborovanje CDU in polurni kanclerkin nagovor je motilo okoli 60 privržencev AfD, ki so Merklovi klicali, naj izgine, ter vzklikali »AfD«. Skrajno desničarski protestniki so se od začetka kampanje 12. avgusta pojavili na okoli tretjini njenih dosedanjih zborovanj, tokrat pa jih je še zlasti razburila kanclerkina nedavna ocena, da so komentarji voditeljev AfD rasistični. V mislih je imela Alexandra Gaulanda, ki je za v Nemčiji rojeno ministrico za priseljence, begunce in integracijo turškega rodu dejal, da bi jo morali odvreči v državo njenih staršev. Svojo izjavo je v Frankfurter Allgemeine Zeitungu opravičeval s svojo razlago njenega mnenjskega članka za časnik Der Tagesspiegel, v katerem je zapisala, da je zaradi preseljevanj in kulturnih mešanj v Nemčiji kulturi samo zanjo specifičen le nemški jezik. Gaulanda je na zborovanju v Erfurtu pav tako na nemškem vzhodu kritiziral tudi socialdemokratski kanclerski kandidat Martin Schulz. Pri tem je pozdravil potezo bivšega nemškega ustavnega sodnika Thomasa Fischerja, ki je sestavil formalno prijavo proti Gaulandu zaradi »netenja sovraštva«.

AfD se je kanclerke lotila tudi s tožbami zaradi državne izdaje. Po navedbah tamkajšnjih medijev jih je tožilstvo v Karlsruheju, odgovorno za preiskovanje kršitev državne varnosti, od začetka begunske krize, ko je Merklova odprla vrata na stotisoče beguncem, prejelo več kot tisoč. Tiskovna predstavnica tožilstva Frauke Koehler je v imenu tožilstva že pojasnila, da so tožbe, ki so jih nanje ob AfD naslovili tudi nekateri drugi, neutemeljene. Merklova pa je v intervjuju za časnik Welt am Sonntag dejala, da svojih odločitev glede begunske krize leta 2015 ne bi spremenila, če bi imela priložnost.