Nadzorniki Luke Koper so se danes sestali na maratonski sej, ki je trajala od dopoldneva do noči. Predsednik nadzornega sveta Rado Antolovič je na dnevni red uvrstil kar 20 točk, od vključitve Luke Koper v referendumsko kampanjo o zakonu o drugem tiru (odločitev o morebitni vključitvi v kampanjo so nadzorniki prepustili upravi) do seznanitve s pravnomočnimi sodbami delovnega sodišča, ki je presodilo, da je bila razrešitev nekdanjega predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča maja 2014 nezakonita. Gašpar Mišič trdi, da njegov mandat še traja in se bo končal šele septembra 2018, torej ga nadzornikom ni treba niti ponovno imenovati. Na današnji seji je zaradi zdravstvenih razlogov manjkala predstavnica občine Koper med nadzorniki Sabina Mozetič, ki je (prek koprskega župana Borisa Popoviča) največja podpornica Gašparja Mišiča.

Uprava naj se ukvarja z IPS

Nadzorniki so govorili tudi o sistemu najemanja izvajalcev pristaniških storitev (IPS), katerih mreže podizvajalcev vozijo do slamnatih podjetij in izogibanja davkov, kot je nedavno ugotovila delovna inšpekcija. Upravi so naložili, naj v načrte za naslednje poslovno leto vključi tudi projekcije, ki bodo pokazale, kakšen učinek bi imela zaposlitev teh IPS na poslovanje Luke Koper. Nadzorniki so se seznanili še z rezultati Luke Koper za prvo polletje, ki so bili ponovno rekordni.

Predvsem ta točka je nadzornikom vzela netivo, ki bi ga lahko uporabili za morebitno razrešitev predsednika uprave Dragomirja Matića. Odpoklic oziroma zamenjava predsednika uprave je v zraku že vse od junijskega predčasnega odpoklica dela nadzornega sveta ter imenovanja novih nadzornikov, predstavnikov kapitala, ki nato na skupščini družbe Luke Koper upravi niso podelili razrešnice, čeprav točke o razrešitvi uprave Dragomirja Matića ni bilo na dnevnem redu današnje seje nadzornikov (bi pa lahko o tem razpravljali pod točko razno). Toda poslovni rezultati kažejo, da uprava dela dobro; Luka Koper je namreč po nerevidiranih podatkih letošnje polletje končala s 108 milijoni evrov prihodkov, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ter ob tem ustvarila 27,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot ob lanskem polletju. Skupni ladijski pretovor je dosegel 11,9 milijona ton oziroma 6 odstotkov več, pri čemer so največjo rast dosegli zabojniki in tekoči tovori (11-odstotno rast). Za dva odstotka se je zmanjšal obseg ladijskega pretovora avtomobilov, in sicer zaradi političnih razmer v Turčiji, kljub temu pa je družbi uspelo to deloma nadoknaditi s posli na drugih trgih.