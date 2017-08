Zadovoljen sem z delom, ki smo ga opravili. Vsi igralci, ki so bili zraven, so bili maksimalno profesionalni in delavni, tako da so mi s tem olajšali nalogo. Odnos, ki so ga pokazali do državnega dresa, je bil torej takšen, kot mora biti. Rezultati na pripravljalnih tekmah morda niso povsem tisto, kar je marsikdo pričakoval. A dejstvo je, da prave tekme šele sledijo, tiste prej pa so bile namenjene le temu, da se dviguje forma posameznikov in ekipe. Po mojem mnenju na evropsko prvenstvo odhajamo v pravi formi.

V neki meri je. Če smo objektivni, praktično med celotnimi pripravami nismo mogli računati na popolno moštvo. A to je vse del pripravljalnega obdobja. Čančar je na srečo imel dovolj časa, da je pozdravil zvin gležnja. Od igralcev, ki so začeli priprave, niti eden ni odpadel zaradi poškodbe, kar me izredno veseli.

S tem se bolj ukvarjate mediji. Sam sem tako osredotočen na moštvo in igralce, da niti nimam časa občutiti kakršnega koli pritiska. Zagotovo ne gremo na prvenstvo z željo, da izgubljamo. Sam sem tak človek, da me izzivi izredno motivirajo, ob tem sem osredotočen le na nasprotnika, ki je naslednji na vrsti. To je reprezentanca Poljske.

Kakšnih posebnih napovedi ne bi rad dajal. Dejstvo je, kot sem že omenil, da se bomo temeljito pripravili na vsakega nasprotnika in na vsako tekmo krenili z ogromno željo po zmagi. Sistem tekmovanja na evropskem prvenstvu je takšen, da te lahko ena tekma izstreli v boj za kolajne ali pa te izloči. To pomeni, da je veliko odvisno od dnevne forme in velikokrat tudi sreče. Šli bomo korak za korakom, vsakega nasprotnika vzeli maksimalno resno, nikogar podcenjevali in se bojevali do zadnjih atomov moči. To lahko obljubim.

Skupina A je izredno izenačena, na papirju je avtsajder morda le Islandija, a kolikor vem, tudi oni igrajo izredno zavzeto, agresivno in moštveno, tako da jih niti za trenutek ne smemo podceniti. Vsi ostali smo izenačeni. Vsak lahko premaga vsakega, kar daje skupini posebno privlačnost. Izrazitega favorita ni, saj Francija igra brez Parkerja, Batuma, Goberta in še nekaterih, Grčija pa brez Antetokounmpa. Prepričan sem, da bodo ljubitelji košarke prišli na svoj račun.

To je kruta realnost, s katero se bodo morali ljudje v mednarodni košarkarski zvezi Fiba resno spopasti. Težko je delati povezave med košarko in nogometom, pri katerem vse poteka usklajeno med klubi in reprezentancami. V košarki pa imamo na eni strani ligo NBA, ki je tekmovanje povsem zase, potem pa sta tu še evroliga in Fibina tekmovanja. Skratka tri povsem neusklajene košarkarske ravni. Najmanj pri vsem tem je primerno s prstom kazati na igralce. Omenjene tri strani se morajo usesti in najti skupno pot, ki bi košarki kot športu izredno koristila.