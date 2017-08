Evropsko prvenstvo v Turčiji, Romuniji, Izraelu in na Finskem bo predstavljalo veliko prelomnico v svetu reprezentančne košarke. Bo namreč zadnje, ki bo potekalo na dve leti. Odslej bodo prvenstva stare celine vsaka štiri leta, ob tem pa bo izhodišče za vse reprezentance enako, saj se bodo morale nanj prebiti v kvalifikacijah. Tokratno tekmovanje najboljših evropskih košarkarskih reprezentanc bo že 40. po vrsti in drugo zaporedno, ki bo potekalo v štirih državah. Tovrstna zamisel je luč sveta ugledala pred dvema letoma, ko so bile gostiteljice Francija, Hrvaška, Nemčija in Latvija. Izkazala se je kot uspešna, saj so bile dvorane v skupinskem delu precej bolj zasedene kot pred tem, ko je tekmovanje najboljših košarkarskih reprezentanc gostila le ena država.

Napredovanje v končnico ne bi smelo biti pod vprašajem Slovenska košarkarska reprezentanca si je nastop na tokratnem evropskem prvenstvu morala prvič po letu 2004 priigrati v kvalifikacijah. Košarkarji selektorja Igorja Kokoškova so poleti lani nalogo opravili z odliko, saj so v skupini z Ukrajino, Bolgarijo in Kosovom ostali neporaženi in tako zasedli prvo mesto. Na evropskem prvenstvu se bodo v skupini A, ki bo v Helsinkih na Finskem, merili proti Poljski, Finski, Grčiji, Islandiji in Franciji. Napredovanje v izločilne boje, ki bodo potekali v Carigradu v Turčiji, ne bi smelo biti pod vprašajem, cilji izbrane vrste pa se tu ne bodo ustavili. Slovenija ima z Goranom Dragićem, Luko Dončićem in Anthonyjem Randolphom udarno trojico, ki bo nosila večino bremena in odgovornosti. A tako kot bo pomembna njihova forma, bo ključen tudi prispevek drugih, med katerimi bodo najbolj pod drobnogledom še Gašper Vidmar, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Edo Murić in Vlatko Čančar. Slovenija v nasprotju z evropskim prvenstvom 2015 znova spada v krog favoritov za osvojitev odličja, že v skupinskem delu pa se bo pomerila proti dvema velesilama. To sta Francija, ki bo to pot igrala brez upokojenega Tony Parkerja, pa Nicolasa Batuma, Rudyja Goberta, Charlesa Kahudija, Timotheja Luwawuja, Florenta Pietrusa, Fabiena Causeurja in Mickaela Gelabala, ter Grčija, ki bo pogrešala poškodovana Gianisa Antetokunmpa in Kostasa Koufosa ter upokojena Vasilisa Spanulisa in Nikosa Zisisa. Ob njiju med glavne favorite za odličja spadajo še Španija, Srbija, Litva, Slovenija, Hrvaška, Latvija, tudi Črna gora in Turčija... Ljubitelji košarke bodo na evropskem prvenstvu ob že naštetih pogrešali še nekaj odličnih košarkarjev. Zaradi takšnih ali drugačnih razlogov bodo manjkali denimo Marcin Gortat (Poljska), Andrea Bargnani, Alessandro Gentile, Danilo Gallinari (vsi Italija), Viktor Sanikidze (Gruzija), Domantas Sabonis, Lukas Lekavičius (Litva), Kiril Fesenko (Ukrajina), Jan Vesely, Blake Schilb (oba Češka), Mario Hezonja, Miro Bilan, Damjan Rudež, Ante Tomić, Ante Žižić, Ivica Zubac (vsi Hrvaška), Sergio Llull, Rudy Fernandez, Nikola Mirotić, Serge Ibaka, Felipe Reyes, Victor Claver (vsi Španija), Sergej Karašev, Sergej Monja (oba Rusija), Miloš Teodosić, Stefan Marković, Nikola Jokić, Nemanja Bjelica, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Nikola Kalinić, Marko Simonović (vsi Srbija), Omer Ašik in Ersan Ilyasova (oba Turčija).