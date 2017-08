Politična kultura na supu

Kaj bi si mislili, če bi zagledali fotografijo neznanega, ne prav mladega človeka, ki razkoračen v fini moški obleki z veslom v roki pozira na supu sredi Blejskega jezera z gradom v ozadju? Predlagam tri možne odgovore: A) Tip je ostareli ženin s kmetije v Gorjah, ki v skladu s farnim običajem vesla po svojo nevesto z Bleda. B) Tip pozira za revijo Moda in turizem; lokalni fotograf se je v pomanjkanju izvirnih idej zatekel v preizkušeni recept in odličnost oblačila poudaril z lepoto krajine. C) Tip se je zadel, potem ko je v blejski igralnici pognal dvesto tisoč evrov, zdaj pa čaka, da ga prijatelji privlečejo do obale, preden čofne v vodo in ga armani potegne na dno.