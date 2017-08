Ključna priča smrtne prometne prometne nesreče na Viru pri Domžalah Sedina L. je včeraj na sojenju domnevnima krvnikoma 22-letnega Jordana L. ponovila svoje besede iz preiskave. Ponovno je obremenila domnevna dirkača, 27-letnega kosovskega državljana Elbasana Destanija in enako starega slovenskega državljana Ardita Ademija, da sta pred silovitim trčenjem v Jordanovo hondo s svojima audijema po cesti v naselju vozila vzporedno.

»Obnašala sta se frajersko«

Tožilstvo je prepričano, da sta mladeniča septembra 2014 dirkala, in ju zato preganja zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, po katerem jima grozi do 12 let zapora. A oba obtožena poudarjata, da nista tekmovala, kdo bo hitrejši, in da sta vozila običajno (drug za drugim po desnem pasu), ko je pred njiju s parkirišča ob trgovini Tuš na prednostno Papirniško cesto zapeljal Jordan L.

Trčenje je bilo silovito in Jordan L. je v razbitinah svoje honde umrl na kraju nesreče. Vanj je trčil Destani, ki naj bi v času nesreče po očitkih iz obtožnice vozil po levem pasu. Ademi se je neposrednemu trčenju v hondo izognil, pri čemer je trčil v hidrant, betonski zid prve in še v podporni zid in steber žičnate ograje druge hiše. Tožilstvo meni, da sta mladeniča v času nesreče po naselju vozila s kar 165 kilometri na uro.

Na vprašanje, ali sta dejansko dirkala, tudi ključna priča Sedina L. ni mogla dati dokončnega odgovora, je pa zatrdila, da sta po Papirniški cesti vsekakor vozila vzporedno. Po njenih besedah iz preiskave, ki jih je potrdila tudi včeraj, je prvi audi pred njo zapeljal s stranske ceste, nato pa ob njej ustavil, tako da ga je obvozila oziroma prehitela. Kmalu za tem je audi opazila za seboj, nato pa sta jo oba avtomobila drug za drugim prehitela in vozila pred njo. »Vse do trka sta vozila vzporedno,« je večkrat poudarila Sedina L., ki je zeleno Jordanovo hondo še videla, kako se približuje cesti, nato pa je »videla le še sivino«. Med trčenjem je bila kakšnih dvesto metrov oddaljena od nesreče, nato pa je ustavila avtomobil in poklicala reševalce. Ponesrečenega voznika honde je videla ležati na pločniku, opazila pa je tudi več mladih, ki naj bi izstopili iz obeh audijev. Za voznika je dejala, da nista delovala prestrašeno, temveč »sta se obnašala frajersko«. Sedina L. sklepa, da zaradi adrenalina, enega pa je tudi slišala govoriti o »sreči, da ima avto kasko zavarovan«.