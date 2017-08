»Ko sem se vrnil z dopusta, me je ob vhodu v lastne poslovne prostore v industrijski coni Stol pričakala nova kovinska ograja, ki zapira del ceste, katere solastnik sem tudi sam. Zapora mi onemogoča obračanje avtomobila, zaradi česar lahko lastne prostore zapuščam le vzvratno in moram vzvratno prepeljati tudi dobršen del ceste,« je v družbi nezadovoljnih solastnikov ceste in funkcionalnega zemljišča za drsnimi vrati potožil Aleksander Huič iz Rollsan studia.

Direktorica družbe Stol Petra Švajger vztraja, pove Huič, da ga z drsnimi vrati v ničemer ne ovirajo, saj se mu bodo ob klicu na določeno številko vrata avtomatično odprla. V njihov sistem za odpiranje vrat naj bi namreč vnesli tudi njegovo telefonsko številko, čeprav jim tega ni dovolil.

»Za nameček pa je bil zjutraj za drsnimi vrati skupne ceste parkiran avto in svojega avtomobila ne bi mogel obrniti, tudi če bi se vrata odprla. Zato se bojim, da bo cesta za ograjo potem, ko bodo v Stolu oddali v najem nedavno kupljen skladiščni objekt z nakladalno rampo, zaparkirana ure in ure, saj velikih priklopnikov ne naložiš v nekaj minutah,« se boji Huič.

Spori se kopičijo, postopki vlečejo

Samo Zalokar iz podjetja Alcu dodaja, da to ni edina svojevoljna in nerazumna poteza družbe Stol z enim samim zaposlenim, ki s podobnimi ukrepi že leta ovira delo več kot 500 zaposlenim v coni. Težave naj bi se začele, ko je Stol pred dobrim desetletjem zamenjal lastnika, sta pritrdila tudi solastnika zagrajene ceste, že omenjeni Huič in Miro Urbanija. Vsi trije menijo, da se spori kopičijo in vlečejo v nedogled tudi zaradi podpore cele čete pravnikov, ki jih zaposluje lastnik Stola.

Tako so se v coni, ki naj bi jo po besedah sogovornikov z ograjo ločili na trgovski in industrijski del prav zaradi interesov lastnika Stola, že spopadali z vse leto razkopano blatno cesto, težavami z javno razsvetljavo, varnostno službo in oteževanjem dostopa do telefonske centrale v upravni stavbi Stola. Aprila letos jim je Stol zagradil še del zemljišča med cesto in Kamniško Bistrico. To zemljišče, ki naj bi po mnenju sogovornikov sodilo v priobalni pas, a je iz zemljiške knjige razvidno, da je 81 kvadratnih metrov zemljišča v neposredni bližini reke v lasti Stola uporabnikom cone skoraj dve desetletji služilo za varnejše srečevanje vozil na osrednji še nekategorizirani cesti, po kateri ves dan vozijo priklopniki, med njimi pa krožijo tudi kolesarji in pešci.

Zdaj je to zemljišče med cesto in reko zagrajeno z dvema zabojnikoma, na katera so v Stolu namestili tri kamere, med zabojnika pa razpeli žično ograjo. Na drugo stran ozke ceste, ki naj bi bila tudi intervencijska pot, pa so v Stolu na sam rob funkcionalnega zemljišča namestili betonske ovire, ki ovirajo promet in podjetnike, ki so zemljišče uporabljali več kot desetletje.

Na ministrstvu za okolje in prostor iz priloženih posnetkov niso razbrali, da bi ograjeno priobalno zemljišče Kamniške Bistrice segalo v priobalni pas in onemogočalo dostop do vode, zaradi česar bi lahko ukrepali. Zunanja meja priobalnega zemljišča vodotoka I. reda namreč sega le 15 metrov od struge, so pojasnili.