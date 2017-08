Ali bi se o Diani kljub okrogli obletnici tako veliko govorilo, kot se, če se ne bi njena zdaj odrasla sinova letos prvič tako zelo razgovorila o tem, kako hudo ju je prizadela smrt matere in kako zelo jo pogrešata, o materi, o kateri noben drug član kraljeve družine ni rekel še niti besede? Lahko bi rekli, da niso pozabili, da je njena smrt zadnjega avgusta leta 1997, samo leto in nekaj dni po tistem, ko sta se s prestolonaslednikom princem Charlesom uradno ločila (razšla sta se leta 1992), zaradi večdnevnega molka vseh članov kraljeve družine, zlasti kraljice, ki so ji takrat prvič povsem odpovedali radarji razumevanja rojakov, povzročila najhujšo krizo monarhije in zahteve, da princ William preskoči očeta, princa Charlesa, v vrsti za prestol.

Pregovorno čustveni Britanci so javno žalovali in jokali kot nikoli prej. Pred Kensingtonsko palačo je bilo iz ure v uro večje morje cvetja, ki ga niso prinašali samo domačini, ampak tudi številni tujci. Ocenili so, da se je nabralo okoli šestdeset milijonov rož. Kraljica in dvor pa sta molčala dolgih pet dni. Tedanji novopečeni premier Tony Blair, ki je Diano takrat razglasil za ljudsko princeso, je v eni od letošnjih številnih televizijskih oddaj o njej dejal, da »je bila kraljica očitno zelo žalostna«, a dodal: »Zdelo se mi je tudi, da se zaveda tveganja, da se bo občutek izgube v državi spremenil v občutek jeze in zamere, ki se bo usmeril proti monarhiji.«

O Diani, pokopani daleč proč od oči in dostopa javnosti, na otočku sredi pol tisočletja starega posestva njene družine Althorp Park (nekateri trdijo, da v resnici ni pokopana tam), bi se letos zelo veliko govorilo tudi, če se ne bi sinova William in Harry tako osamosvojila, da sta se o njej upala veliko bolj razgovoriti, kot je po godu njunemu očetu ali kraljici, ki ju nista v številnih intervjujih niti enkrat omenila.

Za princa Charlesa, ki je že dvanajst let poročen z nekdanjo večno ljubico Camille Parker Bowles, žensko, zaradi katere je razpadel njegov zakon z Diano – princesa je nekoč odmevno dejala: »V zakonu smo bili trije!« – je najbolje, da je o Diani čisto tiho. To velja tudi za kraljico in druge člane kraljeve družine, v kateri ni Diani nihče pomagal rešiti zakona s Charlesom, čeprav je za pomoč prosila, kot je povedala v enem od videoposnetkov, posnetih leta 1992, objavljenih pa šele zdaj, celo kraljico. »Vprašala sem jo, kaj naj naredim, želela sem njen nasvet. Ona pa mi je rekla, ne vem, kaj lahko narediš. Charles je brezupen. In to je bilo to. To naj bi bila pomoč,« je dejala Diana. Na teh posnetkih tudi trdi, da je njen tast princ Filip sinu Charlesu dovolil imeti ljubico: »Moj tast mu je rekel: če zakon ne bo dober, se po petih letih še vedno lahko vrneš k njej, h Camilli. Natančno to se je zgodilo, vedela pa sem, da se je nekaj dogajalo že prej.« Manj ko se govori o Diani, bolje je za kraljevo družino in monarhijo, ker obnovi slabe spomine na njun grd odnos do nje.

Tretja med največjimi Britanci

V veliki BBC-jevi anketi o »največjih Britancih« so Otočani Diano postavili na tretjo mesto – zaradi njene iskrene dobrodelnosti, po kateri ji med znanimi Britanci ni para. Pred njo sta samo Winston Churchill in Isambard Kingdom Brunel, za njo pa Charles Darwin, William Shakespeare, Isaac Newton, Elizabeta I., John Lennon in drugi. Ključna je tudi njena skoraj neprimerljiva slava. Bila je najbolj fotografirana ženska na svetu.

Vsi vemo, kje smo bili, ko je svet obšla novica o smrti princese Diane, ki je imela rada svoja vzdevka ljudska princesa in kraljica src. Kot so naši starši vedeli, kje so bili, ko je umrla Marilyn Monroe ali James Dean. To je potrditev tega, da je nekdo zares zelo slaven, pomemben in priljubljen. Kot Marilyn in James se tudi Diana nikoli ne bo postarala. Ostala bo mlada in glamurozna princesa, ki še zdaleč ni bila samo globalni obešalnik za britansko modno industrijo, za katero je naredila veliko več kot kdor koli pred njo in za njo.

Bila je sočutna ženska in javnosti najbolj dostopna članica kraljeve družine, ki je ogromno naredila za veliko nesrečnih ljudi, od obolelih za aidsom do žrtev protipehotnih min. Čeprav bi se lahko prepustila skrajno privilegiranemu življenju in uživanju v brezdelju ter menjavanju ljubimcev, če bi se sprijaznila z moževo nezvestobo, postala bi kraljica, ko bi Charles postal kralj, in varno dočakala visoko starost. Pa tega ni naredila.