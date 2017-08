Pred ureditvijo širšega kompleksa pod blejskim gradom so se arheologi zaradi občutljivosti območja lotili arheoloških izkopavanj. V bližini so že v preteklosti naleteli na zanimiva odkritja – našli so zgodnjesrednjeveško naselbino in grobišče ter celo prazgodovinsko grobišče, je pojasnil arheolog s kranjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine dr. Milan Sagadin.

Tudi letošnja poletna arheološka izkopavanja so prinesla nekaj odkritij, je povedal Sagadin. Propadajoč objekt na grajski pristavi pod gradom, kjer naj bi kmalu nastal muzej sodobne umetnosti, je na notranjem dvorišču skrival ostanke prazgodovinske in zgodnjesrednjeveške poselitve. Med drugim so po besedah arheologa našli ostanke kolov oziroma stojke, okoli njih pa kamne, s katerimi so v preteklosti utrdili lesene kole, da so nosili strešno konstrukcijo.

Pod gradom kmalu muzej sodobne umetnosti A dlje od natančnega dokumentiranja, s katerim si bodo na zavodu pomagali pri grafični in fotografski predstavitvi najdb, po Sagadinovih besedah ne bo šlo. »Pri takšni vrsti gradnje skorajda nimamo kaj pokazati,« je najdbe opisal arheolog in hkrati odgovoril na vprašanje, ali razmišljajo, da bi naredili rekonstrukcijo naselbine. Dotrajano stavbo pod blejskim gradom je Zavod za kulturo Bled lani kupil od Deželne banke Slovenije. Objekt je včasih služil kot poslovni prostor gradbenega podjetja Grad. Zavod je po njegovem nakupu stavbno pravico podelil podjetju Artarhiv Igorja Laha, ki želi na tem mestu postaviti srednjeevropski muzej sodobne umetnosti. Kot je poudaril direktor Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja blejski grad, Matjaž Završnik, so želeli tako objekt zaščititi, da ga ne bi kupil kdo, ki bi vanj umestil dejavnost, ki se ne bi skladala s kulturnimi vsebinami širšega grajskega območja.

Na blejski grad z dvigalom Pred začetkom urejanja območja pod gradom pa mora občina dopolniti še občinski prostorski načrt, opozarja direktor zavoda, ki spremembo občinskih dokumentov pričakuje prihodnjo pomlad. »To pomeni zeleno luč za pridobitev vseh projektov in dovoljenj ter nato po izvedbi vseh postopkov začetek gradnje.« Razširjen grajski kompleks bi bil po njegovih besedah lahko urejen leta 2020. Poleg muzeja sodobnih umetnosti bo širše grajsko območje vključevalo tudi tri milijone vredno dvigalo na grad. »To bo zelo zanimivo območje, v katero bodo vključeni zgodovina, arheologija, etnologija, umetnost in narava,« povzema Završnik in poudarja, da je blejske namere že podprlo tudi kulturno ministrstvo. Novosti ne bodo le zanimive za obiskovalce, koristile bodo tudi domačinom, saj bo po besedah direktorja blejskega zavoda na urejenem območju možnost za vsaj deset novih zaposlitev.