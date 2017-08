Eden od ukrepov, ki bodo zmanjšali gnečo proti ljubljanskemu BTC, je tudi preureditev priključkov na Letališko in Leskoškovo cesto. V Darsu pravijo, da je odsek obvoznice od Bežigrada proti Jaršam obremenjen že od 15. ure, gneča pa lahko konec tedna traja celo do 17. ure in dlje. Obremenjene so seveda tudi vse ceste proti BTC. V prvi vrsti Šmartinska cesta, ki je glavna napajalna cesta do centra, medtem ko Bratislavska, Leskoškova in Letališka cesta avtomobilistom ne služijo tako, kot bi lahko. V Darsu in na ljubljanski občini nameravajo temu kmalu narediti konec.

»Na ožjem območju BTC je predvidena predvsem širitev logistične dejavnosti ter širitev trgovskih, poslovnih in rekreacijskih površin v okviru partnerstva Šmartinska. Novi razvojni projekti bodo povzročili dodatne prometne obremenitve,« pravijo v Darsu. Zato so pred dnevi že objavili razpis za avtorja projektne dokumentacije, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in rekonstrukcijo priključkov Leskoškove in Letališke ceste na ljubljansko obvoznico.

Obe bosta dobili polna priključka, kar pomeni, da bo mogoče iz vseh smeri zapeljati tako na obvoznico kot z obvoznice proti BTC. Poleg tega je predvidena širitev servisne ceste med Bratislavsko in Leskoškovo v dvopasovnico in novo krožišče tik pred obvoznico, zaradi česar bo treba tudi premakniti PST severno. Dogovorjeno je, da bo priključke na obvoznico in širitev servisne ceste financiral Dars, medtem ko bo dela na Bratislavski in Leskoškovi, vključno s krožiščem, plačala ljubljanska občina.