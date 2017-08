Po slabem mesecu in pol priprav gre od danes naprej zares. Slovensko košarkarsko reprezentanco v Helsinkih čaka prvi obračun na evropskem prvenstvu, ki bo hkrati tudi otvoritveni. Ob 12.45 bo nasprotnik Poljska, s katero ima izbrana vrsta dobre izkušnje. Na prvenstvih stare celine jih je v dosedanjih treh medsebojnih obračunih dvakrat ugnala in klonila v skupinskem delu leta 2013, sicer pa je skupno razmerje zmag in porazov kar 11:1. Pred pomembno tekmo v slovenskem taboru poudarjajo, da je vzdušje na vrhuncu, a bo treba besede potrditi še na parketu.

Na zadnjih osmih evropskih prvenstvih je bila Slovenija pri uvodnih obračunih precej uspešna. Šestkrat jih je dobila, klonila pa leta 2001 in pred dvema letoma v Zagrebu. Selektor Igor Kokoškov ima v moštvu kar pet posameznikov (Luka Dončić, Anthony Randolph, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Matic Rebec), ki bodo prvič okusili nastop na velikem reprezentančnem tekmovanju, a Dragić ne vidi bojazni, da bi to lahko v kakršni koli meri vplivalo na potek dogodkov proti Poljski. »Vsi že imajo izkušnje z igranjem v močnih evropskih tekmovanjih. Če kaj, bodo le dodatno motivirani, kar bomo poskušali izkoristiti. Na splošno pa smo se med igralci pogovarjali, da ne smemo čakati in si dovoliti, da bi vstopili v tekmo medlo. Takoj moramo biti agresivni, kot smo bili v drugem polčasu proti Hrvaški. Potem bo vse lažje.«

»Poljska ima dobro ekipo, a nobenega izstopajočega zvezdnika. Krasi jih moštvena igra, kar se je videlo na pripravljalnih tekmah, kjer so dobili sedem od enajstih obračunov. Imajo kompleten paket, saj lahko zadenejo od zunaj in spustijo žogo pod koš,« je prvemu nasprotniku Slovenije nekaj besed namenil kapetan Goran Dragić . Poudaril je pomen morebitne zmage na uvodni tekmi: »Ni potrebe, da bi nas trenerski štab na to opozoril. Dobro vemo, kako pomembno je, da prvenstvo odpreš z zmago. S tem prebiješ led, zmanjša se napetost, hkrati pa imaš že veliko možnost, da se prebiješ v drugi del.«

Medtem ko je slovenska reprezentanca na prizorišče tekem v skupini A priletela že v ponedeljek zvečer, so Poljaki kot zadnji prispeli v torek popoldne. Na letališču jih je z napisom pričakala ena od prostovoljk, a igralcev kljub skupni opravi ni prepoznala. V skupini so kar nekaj časa stali skoraj povsem poleg nje, nato pa jih je gospa srednjih let le zagledala. Če bodo poljski košarkarji danes na parketu tako osredotočeni na igro, kot so bili ob prihodu na mobilne telefone, čaka Slovenijo težko delo.

Filipovski: Možnosti so 50:50

Potem ko je poljska reprezentanca v preteklosti stavila tudi na slovensko znanje, saj sta selektorsko vlogo opravljala Andrej Urlep (2006–2008) in Aleš Pipan (2011–2013), jo od leta 2014 vodi Mike Taylor. Ameriški trener ne bo mogel računati na najbolj zveneči imeni Marcina Gortata in Macieja Lampeja, a pomočnik slovenskega selektorja Igorja Kokoškova Aleksander Sekulič opozarja, da so Poljaki pod košem kljub temu nevarni. »Przemek Karnowski je igral izjemno v pripravljalnem obdobju, tudi Damian Kulig ima za seboj odlično sezono pri Banvitu. Na splošno imajo Poljaki raznovrstno zasedbo z desetimi enakovrednimi igralci. Američan A. J. Slaughter dviga ritem s klopi in je dober strelec, s Kuligom na položaju centra pa poskušajo razvleči nasprotnikove obrambe. Ključ do uspeha se skriva v zapiranju po njihovih metih, saj so izredno nevarni pri napadalnih skokih.«

Poljaki na drugi strani opozarjajo, da se v slovenski igri vse začne in konča pri Goranu Dragiću, tamkajšnji mediji pa so v želji po dodatnih informacijah poklicali Sašo Filipovskega, ki je v preteklosti vodil Turow in Zielono Goro. »Pričakujem dvoboj obramb s številnimi meti za tri točke na obeh straneh. Tisti, ki bo dobil bitko pod obročema, bo zmagal. Ker gre za uvodni obračun prvenstva, bi rekel, da ima vsaka reprezentanca 50 odstotkov za zmago,« je za poljski portal sport.tvp.pl povedal Sašo Filipovski.