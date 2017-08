Ronaldo si lahko oddahne. Ker je revija Forbes svoj letni seznam najbolje plačanih športnikov na svetu izdala nekaj dni pred boksarskim spopadom stoletja med Floydom Mayweatherjem in Conorjem McGregorjem, je portugalski nogometaš še vedno najbolje plačani športnik tega leta. V nasprotnem primeru bi ga tako težkokategorni boksar Mayweather kot UFC-borec McGregor prehitela in po dolgem času najbolje plačani športnik na svetu ne bi bil več nogometaš. Tako pa je McGregor uvrščen komaj na 24. mesto z zaslužkom 34 milijonov dolarjev.

Ronaldo in McGregor sta prijatelja

Forbes namreč računa zaslužek med 1. junijem 2016 in 1. julijem 2017. Boksarja sta velik del svojega letošnjega zaslužka pobrala avgusta: Mayweather je za dvoboj dobil sto milijonov dolarjev, McGregor 75. To je samo plača, brez vseh zaslužkov, ki jih prinesejo oglaševalci. In ker se je Mayweather po zloglasnem dvoboju upokojil, je velika verjetnost, da bo prihodnje leto na vrhu najbolje plačanih športnikov na svetu res borec UFC McGregor.

Ko sta se Ronaldo in McGregor lani srečala v Las Vegasu in je nogometaš treniral skupaj z borcem UFC, je McGregor Ronaldu dejal, da je sicer še vedno najbolje plačani športnik, a da ga bo morebiti že prihodnje leto prehitel. Ronaldo mu je odgovoril, da se mu zdi, da ga ne bo, in borca odpeljal na zabavo Jennifer Lopez. Menda sta si športnika precej podobna, predvsem po tem, da imata oba rada lepe obleke in sta obsedena s treningom. In oba sta še kako tržna. Ronaldo je v minulem letu skupno zaslužil 93 milijonov dolarjev, od tega s plačo 58 milijonov in z oglaševanjem 35 milijonov dolarjev. Torej ima McGregor že samo pri plači ta trenutek 20 milijonov dolarjev prednosti in veliko možnosti, da se do julija prihodnje leto bori še v kakšnem dobro plačanem dvoboju in nastopi v kakšni odmevni reklami.