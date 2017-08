Slovenska nogometna reprezentanca bo danes dopoldne s posebnim letalom odpotovala v Bratislavo, saj jo jutri zvečer ob 20.45 v 40 kilometrov oddaljeni Trnavi čaka tekma s Slovaško v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Reprezentanca bo bivala v Bratislavi, saj v Trnavi ni dovolj kakovostnega in velikega hotela za potrebe Katančeve čete.

Potem ko je zaradi zapletov, ki so bili povezani z višino odškodnine (20 milijonov evrov), pri urejanju prestopa iz Bayerja Leverkusen v Leipzig iz kombinacij za akcijo znova odpadel vezist Kevin Kampl, je ekipa včeraj ostala brez vsestranskega igralca Aljaža Struna. Pirančan ima težave s poškodbo stegenske mišice, ki se vleče že nekaj tednov, zato je igral in treniral s pomočjo protibolečinski tablet. Namesto njega je bil v reprezentanco vpoklican Matija Širok iz Domžal. Poškodba Struna, ki je bil kandidat za desni bok in zaradi bojevitosti ter predrznosti idealen tip za tekmo s Slovaki, da jim nažene strah v kosti, pomeni, da bo igral Skubic, ki je sicer v zelo dobri formi v Turčiji.

O odsotnosti Kampla, ki je včeraj v Leipzigu opravil še zdravniški pregled, se krešejo mnenja v javnosti. Igralci so na to temo v odgovorih zelo diplomatski, nekateri so mnenje raje zadržali zase, a statistika ni na strani igralca, ki je bil rojen v Nemčiji. Ko je Kampl igral za Slovenijo, je v gosteh remizirala z Litvo (2:2) in izgubila s Škotsko (0:1). Brez njega, ko je bil uradno poškodovan in utrujen, neuradno pa konfliktu s selektorjem Katancem, je premagala Slovaško, dvakrat Malto in remizirala z Anglijo na tekmi, na kateri si je po priložnostih zaslužila zmago.

Selektor Srečko Katanec je imel zgolj dva treninga, da je skoval taktiko za tekmo, na kateri Slovenija ne sme izgubiti, sicer bo izpadla iz boja za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Rusiji. Kako kakovostni so bili treningi in kakšno taktiko je skoval strokovni štab, bo znano šele jutri zvečer, saj je bila vadba na Gorenjskem za tesno zaprtimi vrati, da zunanje sile ne bi širile negativne energije na igralce. Da Katanec v novinarjih vidi moteče elemente z negativno energijo, je bilo očitno na včerajšnjem treningu, ki je bil odprt četrt ure (ogrevanje), saj ga je zmotil fotoreporter na nasprotni strani igrišča. Ko ga je hotel že pregnati, ga je tiskovni predstavnik Matjaž Krajnik pomiril, da dela za Nogometno zvezo Slovenije.

Slovaška je po porazih z Anglijo in Slovenijo nanizala štiri zmage in ima na drugem mestu točko prednosti pred Slovenijo. Razplet tekme bo v veliki meri odvisen tudi od učinka Valterja Birsa, enega najbolj izkušenih igralcev, ki lahko tudi z eno potezo odloči tekmo. »Pilili smo detajle, ki utegnejo odločiti tekmo s Slovaško. Slovaki imajo zelo kakovostne igralce, za uspeh bo treba ponoviti predstavo iz Stožic. Predvsem moramo biti agresivni, saj takšen slog ne ustreza Slovakom. S kančkom sreče, ki nam je zmanjkala na kakšni tekmi doslej, smo lahko enakovredni in iztržimo vsaj remi,« je izpostavil Valter Birsa. 31-letni Primorec ne vidi velike prednosti v tem, da bosta pri Slovakih manjkala centralna branilca Martin Škrtel in Jan Durica. Prepričan je, da bo vrzel zapolnil Milan Škriniar, ki ga dobro pozna z italijanskih igrišč, saj je član Interja iz Milana.

»Slovaška je favorit, saj brani drugo mesto. Če upoštevamo lestvico, so boljši od nas, a jih bomo skušali prehiteti z zmago. Upam, da se ponovi zgodovina izpred osmih let, ko smo v gosteh že premagali Slovaško. Ker s Slovaki še nismo izgubili, bomo skušali nadaljevati tradicijo neporaženosti,« je dodal Birsa. Pred osmimi leti je dosegel izjemno lep vodilni gol v Bratislavi za zmago Slovenije z 2:0 v pohodu na svetovno prvenstvo v Južni Afriki.