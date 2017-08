Kdo pravi, da od njega ni koristi?

Podedoval sem staro zanemarjeno kmetijo. To ni bila nobena pridobitev, kajti izstradane prašičke je bilo treba spremeniti v klobase, hlev počistiti, prebeliti in posodobiti, v okolici se znebiti razne odvečne krame, hišo obnoviti in streho popraviti, da ne pušča. Ker sam nisem vešč vseh teh opravil, sem med prijatelji povprašal, kje dobiti vse te mojstre. Opozorili so me, da bi me v tem primeru obnova zelo veliko stala, kajti vsak mojster bi računal, kot da on edini dela pri hiši, in lahko iz moje vreče pograbi lep šop bankovcev.