Višje sodišče je sledilo pritožbi tožilke Simone Razgoršek Kuzman, da je dosojena kazen za Romea Bajdeta prenizka, po njenem mnenju pa tudi ni šlo za uboj, temveč za umor iz nizkotnih nagibov in ljubosumja. Višji sodniki so temu pritrdili ter izrecno dodali, da ljubosumje kot motiv ni nekaj osamljenega, temveč je reakcija posesivnega in že prej psihično ali fizično nasilnega moškega, ki je izgubil nadzor nad partnerico. Zato je moral Velenjčan znova stopiti pred istega sodnika, Zorana Lenovška.

Dremal je ves čas Povsem drugačna pa je sestava senata, pred katerim je obtoženi Bajde danes večinoma spal ali bolje rečeno dremal. Sodnik mu je dovolil, da med obravnavo ves čas sedi. Zdravstveno stanje naj bi se mu v zadnjega pol leta močno poslabšalo. Zdaj dobiva, kot se je izrazil sam, »ful drugačno terapijo«. Da se je terapija večkrat spremenila, je po poizvedovanju sodnika potrdila tudi medicinska sestra v celjskem zaporu, v katerem je Bajde v priporu že vse od decembra 2015, ko je v bližini velenjskega vrtca Najdihojca kruto obračunal s svojo partnerico Lidijo Škratek in jo zadavil, potem pa njeno truplo pripeljal v zdravstveni dom in prostodušno priznal, da jo je umoril. Ker je Bajde, ki se je tudi opazno zredil, večinoma dremal, je moral sodnik večkrat povzdigniti glas, ko je želel vedeti, ali je razumel, o čem teče beseda in kaj navaja tožilka ter kaj njegova nova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar. Ta je že pred začetkom glavne obravnave pisno obvestila sodišče o spremenjenem zdravstvenem stanju svojega klienta, ki da zelo verjetno procesno ni sposoben spremljati obravnav. Vsaj dokler trikrat na dan dobiva tako močna zdravila, da je zaradi njih omotičen in zaspan. »Obtoženi vsak dan spi vsaj do 13. ure in se tudi potem še ne more prebuditi. Pogosto razmišlja tudi o samomoru,« je med drugim sodišču pisno pojasnila Bajdetova zagovornica, ki je zato tudi predlagala, da sodišče pridobi novo izvedensko mnenje, ki bo dalo jasen odgovor, ali je sposoben spremljati obravnave ali ne. Predvsem zato, je poudarila zagovornica, ker je treba Bajdetu omogočiti, da se brani, saj se mu očita najhujše kaznivo dejanje, za katerega mu grozi najmanj 15 in največ 30 let zaporne kazni.