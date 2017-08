Močan požar je danes malo po deseti uri zajel tovornjak s hladilnikom za prevoz sadja in zelenjave na Golem vrhu na avtocestnem odseku med Senožečami in Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Voznik tovornjaka z litovskimi tablicami je začel požar v kabini gasiti z dvema gasilnima aparatoma, a je bilo to premalo. Posredovati so morali gasilci.

Težave z razvrščanjem »Ob našem prihodu je bila kabina vsa v plamenih in povsem uničena, zgorel je ves tovor,« je povedal vodja intervencije Ladislav Žiberna iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana. Litovec je prevažal nektarine in radič. Gasilci so v rutinski, klasični intervenciji pogasili požar ter prečrpali gorivo. Sodelovalo je šest sežanskih poklicnih gasilcev s petimi vozili ter še šest prostovoljnih gasilcev iz PGD Senožeče, ki so na kraj prispeli z dvema voziloma. A žal ne brez težav. »Spet je bil velik problem z razvrščanjem vozil v koloni, ki je nastala za tovornjakom. Nismo šli gladko skozi. En tovornjak je ustavil na odstavnem pasu, tako da se tudi tisti na voznem ni mogel umakniti in tako vozniki niso mogli vzpostaviti sredinskega reševalnega pasu. Kar naenkrat so bili potem polni vsi trije pasovi in sproti smo morali prosti voznike, naj se nam umaknejo. Da o kulturi voznikov, ki so vozili po nasprotni strani v smeri proti Kopru, ne govorim. Celo ustavljali so se, da bi naredili dober posnetek, spet drugi so potem trobili, zmerjali. Pravi kaos!« je še dodal sežanski poklicni gasilec Ladislav Žiberna.