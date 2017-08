Marjan Batagelj je objavil prevzemno ponudbo za delnice Certe Holdinga. Zanje ponuja 3,2 evra. To je štirikrat več od cene, po kateri so delnice nekateri lastniki prodajali doslej, in polovico manj, kolikor so nekateri delničarji, združeni v civilno pobudo Ozaveščena Cerkljanska, pričakovali. Ti so namreč pošteno ceno postavili pri računovodski vrednosti 6,3 evra za delnico.

Iz vodstva Certe Holdinga so danes sporočili, da so ponudbo prejeli in da jo bodo skrbno preučili. Zaradi tega so tudi odpovedali za danes napovedano skupščino družbe.

Batagelj, ki bi z uspešnim prevzemom holdinga in pozneje še z odkupom deleža v hčerinski družbi Certa prišel do (so)lastništva v več družbah (Hotel Cerkno s smučarskim centrom, TIK Kobarid, Eta Cerkno), pojasnjuje, da so ponujeno ceno oblikovali dolgo in do nje prišli po dveh poteh. Prva temelji na oceni vrednosti, ki so jo glede na dostopne podatke opravili sami, drugo mnenje pa so pridobili s pomočjo pooblaščenega revizorja. Ta je vrednost delnice ocenil na 3,06 evra. Batageljeva ponudba velja do 5. oktobra, prevzemni prag so v Postojnski jami postavili pri petdesetih odstotkih in eni dodatni delnici. Če bodo naprodaj vse delnice, bodo odkupili vse, če ponudnikov ne bo dovolj, bodo najverjetneje od nakupne namere odstopili. »Če si v Cerknem ne bodo želeli prihoda Postojnske jame, vanje ne bomo silili, saj pomeni, da odklanjajo razvoj,« pojasnjuje Batagelj. Eno od priložnosti za razvoj vidi v ne dovolj izkoriščenih turističnih potencialih Cerknega (Divje babe, bolnišnica Franja, Ravenska jama, smučišče, bližina Idrije), predvsem pa želi z obuditvijo upanja v turizem kot nov gospodarski steber dati priložnost mladim, ki v zadnjem desetletju Cerkljansko množično zapuščajo. »Ne prihajamo kot finančni investitorji, temveč kot strateški partner,« zagotavlja Batagelj. Po prevzemu napoveduje optimizacijo procesov in tržno naravnanost delovanja družb, z dobrim poslovanjem napoveduje tudi nova delovna mesta.