Osmanović je pozval Hrvaško, naj takoj ustavi vse dejavnosti za izgradnjo mostu na Pelješac ter naj začne dvostranske pogovore z BiH o reševanju spora o meji z namenom dogovora, ki bo v obojestranskem interesu in v skladu z mednarodnim pravom, so objavili na spletni strani ministrstva za civilne zadeve BiH.

Minister Osmanović je v torkovem pismu Butkoviću izpostavil, da obstajajo pravne ovire za izgradnjo mostu na Pelješac. Kot je pojasnil, sta nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman in predsednik predsedstva BiH Alija Izetbegović julija 1999 podpisala sporazum o razmejitvi med državama, podroben potek meje pa sta nekaj let potem pripravili in parafirali komisiji za meje obeh držav, a dokumenta nista ratificirala parlamenta obeh držav.

Osmanović poudarja, da brez sklenitve dogovora o določitvi meje med državama ni pravnega pogoja za izgradnjo kakršnih koli objektov ob meji.

V pismu se minister sklicuje tudi na odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Navaja, da ima BiH prav tako pravico do nemotenega stika z odprtim morjem, kar zaenkrat ni urejeno, ker ni določena morska meja med Hrvaško in BiH.