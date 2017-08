18-letnik naj bi vozil pod vplivom alkohola in drog. Karabinjerji so ga aretirali in ga obtožili povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, zapustitve poškodovanca brez pomoči ter vožnje pod vplivom alkohola in drog.

Nekdanji fotograf Dela in revije Tovariš ter Pavlihe in Antene je bil zaprisežen kolesar, dnevno je prevozil tudi 180 kilometrov, piše Delo. V mlajših letih je bil predan alpskemu smučanju in je bil eden najboljših smučarskih fotografov.