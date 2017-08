»Na žalost bo potrebna operacija, s katerim bomo odstranili koščico, ki mi povzroča težave (os trigonum). Prvič so se tovrstne težave pojavile že v lanski sezoni, ki pa so se s terapijami popravile do te mere, da sem lahko normalno igral in treniral. Pred kratkim se je zgodba ponovila in po posvetu z zdravniško službo smo se odločili, da tem težavam dokončno naredimo konec. Šlo naj bi za enostaven poseg, vendar pa vseeno noga potrebuje svoj čas in pričakujem, da bom v normalnem procesu treninga konec novembra,« je dejal Ljubljančan, ki je v Olimpijo, s katero je osvojil naslov državnega prvaka, prišel iz Domžal.