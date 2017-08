Če si lahko predstavljate, da se igrate s psom ali crkljate mačko, ne da bi pri tem živali prigovarjali, ste vi in vam podobni ljudje v manjšini. Večina lastnikov hišnih ljubljenčkov namreč govori s svojimi živalmi.

Svojo antropomofrnost izražamo na različne načine. Nekdo morda občuti slabo vest, ker uporablja samo eno pisalo in s tem zapostavlja druge; nekdo drug se morda razjezi na napravo, ki ne deluje pravilno. Pred tedni so ljudje na spletu izražali sočutje in bolečino ob uničenju robota, ki ga je nekdo namenoma poškodoval. Če je znano, da človeške lastnosti pripisujemo neživim predmetom, je povsem pričakovano, da jih tudi živalim. Slednje ljudje čedalje pogosteje uvrščajo med družinske člane, zato ni presenetljivo, da z njimi tudi komunicirajo na podoben način.

Antrozoolog in profesor psihologije Hal Herzog , ki redno predava na univerzi Western Carolina University, pravi, da je govorjenje živalim nekaj povsem običajnega. »Ljudje smo po svoji naravi antropomorfni, kar pomeni, da živalim ali neživim predmetom pripisujemo človeške lastnosti,« je pojasnil za The Atlantic.

Z ljubljenčki govorimo na podoben način kot z dojenčki

A kot pravi Herzog, obstaja pomembna razlika med sporazumevanjem z ljudmi in z živalmi. Ko govorimo svojim ljubljenčkom, uporabimo višji glas. Živalim prigovarjamo v kratkih, slovnično pravilnih stavkih. Po antrozooloških študijah ljudje živalim ne postavljamo odprtih vprašanj. Način, kako govorimo z ljubljenčki, ima precej podobnosti z govorom, ki ga uporabljamo, kadar govorimo z dojenčki. Kot pišejo pri The Atlantic, velike oči in nebogljenost v nas na nezavedni ravni vzbudijo starševska in skrbniška čustva, zaradi česar se spremeni naše komuniciranje.

Psihologi ugotavljajo, da z otroki in ljubljenčki vsi komuniciramo drugače kot z odraslimi ljudmi. Kljub temu pa so znanstveniki v študiji iz leta 2008 ugotovili, da osamljeni ljudje pogosteje govorijo z živalmi kot tisti, ki imajo pestro življenje.

Če govorite z živalmi in menite, da vas ta lastnost dela trapaste, ima Nicholas Epley, avtor knjižne uspešnice Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want za vas tolažbo. Pogovarjanje z živalmi je po njegovem znak visoke inteligence. Kadar govorimo z živalmi, poteka psihološki proces, s katerim pri drugem živem bitju prepoznavamo zavest. »V tem se kaže ena največjih sposobnosti naših možganov,« je prepričan Epley.