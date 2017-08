V nedeljo so s plaže Birling Gap evakuirali 133 obiskovalcev, ko se je tam nenadoma sredi vročega in jasnega dneva pojavila skrivnostna meglica, zaradi katere so imeli ljudje težave z dihanjem in pekoče oči.

Pojav še vedno preiskujejo, a domneve, da je meglica prišla z morja, so vse bolj verjetne. Bila naj bi posledica izpusta ladijskega zračnika z ladje, ki je plula v bližini.

Neodass, britanska družba za raziskovanje okolja je tvitnila posnetke satelitska agencije, je odkrila možen vir onesnaženja. Na njih je lahko opazili tri kilometre in pol dolg oblak dima iz ladje, ki je mimo obale plula v nedeljo dopoldan. Oblasti še vedno preiskujejo, če je slednji vzrok pojava.

Ob podobnih pojavih v preteklosti so domnevali, da so kemikalije prišle iz industrijskih obratov v Franciji, za kar pa tudi tokrat ni dokazov.