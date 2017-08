Nastop po ogreval srbski S.A.R.S, organizatorji pa še skrivajo imena dveh tujih gostov, ki to poletje polnita veliko radijskega etra.

Glasbeniki so prejšnji teden v opuščeni tovarni sredi Ljubljane posneli prve skupne fotografije. O gostih, ki se jim bodo pridružili na odru in muziki so še skrivnostni, a se čuti, da jim je ta projekt pognal kri po žilah in komaj čakajo, da zmešajo, premešajo in vdahnejo novo življenje hitom, kot so Voda, Tiho, Počasi, Čista jeba, Pojdi z menoj v toplice ...

»Večkrat smo že nastopali kot gostje enega in drugega benda, 20 let rastemo vzporedno, igramo na istih odrih, tako da kemija med nami ni vprašljiva. Se pa prvič lotevamo ne solo koncertov na istem odru, ampak skupne zgodbe. Kar je izziv in popestritev rutine obeh bendov. Družili se bomo, poglabljali drug v drugega, vadili in verjamemo, da bo ven prišlo nekaj posebnega,« je povedal Tone Kregar iz Mi2.

Tomislav Jovanovič Tokac, frontman skupine Dan D, pa je dodal: »Izzivi so, saj sta to dve skupini, ki imata vsaka svojo fronto in delujeta po njej. Če se dva benda srečata v takem projektu, se morata odpreti en drugemu kot roža in ven mora priti nekaj drugačnega in večjega, kot če bi to naredil en sam bend. Gotovo nas čaka drugačen večer. Mi bomo uživali v Stožicah, publika pod odrom pa, v to sploh ne dvomimo, skupaj z nami.«