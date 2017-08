Poplave, ki so te dni povsem ohromile ameriški Houston, so z domov pregnale več kot 30.000 ljudi. Številni so s seboj odpeljali ali odnesli svoje hišne ljubljenčke, mnogi, ki pa so bili prisiljeni v naglici zapustiti domove, pa niso imeli možnosti s seboj vzeti tudi živali. Splet so preplavile fotografije in dramatične zgodbe zapuščenih živali, ki so ostale ujete na poplavljenih območjih. Njihova usoda je v precejšnji meri odvisna od reševalcev.

Ljudje v naglici zapustili domove, živali ostale

Plaz kritik je pred dnevi sprožila fotografija, ki jo je na svojem instagram profilu objavil Ed Lavandera, novinar, ki o poplavah poroča za CNN. Na fotografiji je čoln, v katerem sta dva zapuščena psa. Ob fotografiji je novinar zapisal, da je morala družina zapustiti dom brez psov in da upa, da bo z njima vse v redu. Mnogi so v komentarjih kritizirali ljudi, ki so dom zapustili brez svojih ljubljenčkov. Označili so jih za »nespoštljive« in »nasploh grozne osebe«. Lavandera je včeraj objavil novo fotografijo, ob kateri je zapisal, da sta psa rešena in na varnem ter da ju bodo kmalu združili z njunimi lastniki.

V Houston se je odpravila Dana Deutsch, ki bo sodelovala v Operaciji za vrnitev živali na njihove domove. Iskali bodo živali, ki so ostale na ogroženih območjih in jih skušali spraviti na varno. »Pomagala sem tudi pri orkanu Katrina v New Orleansu,« je dejala za Chicago Tribune. Tam je med reševanjem prestrašenih živali izpod podrtih hiš tvegala življenje. »Odziv na izredne razmere je moja strast,« je še dodala. Pričakuje, da bo reševanje živali v poplavljenem Houstonu še težje kot je bilo v New Orleansu pred dvanajstimi leti. Deutschova se zaveda, kaj lahko pričakuje: prestrašene, travmatizirane živali, ki utegnejo biti napadalne. Ve, da bo videla tudi mnoge živali, ki jim ne bodo mogli pomagati. »Vem, da bo reševanje izčrpavajoče tako telesno kot psihično, a čutim, da je to moje poslanstvo,« je še dejala.