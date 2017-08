Župan mesta Sylvester Turner je poudaril, da so policijsko uro uvedli izključno zato, da bi preprečili plenjenje domov, ki so jih morali prebivalci četrtega največjega ameriškega mesta zapustiti zaradi poplav. Policijska ura ne bo veljala za reševalce, prostovoljne humanitarne delavce in ljudi, ki bodo šli na delo ali se vračali z njega.

V iskalni in reševalni akciji sodeluje vseh 12.000 pripadnikov teksaške narodne garde, poleg tega pa je zvezna agencija za ukrepanje v izrednih razmerah v Teksas in Lousiano poslala še 8.500 ljudi. V zadnjih dneh so s poplavljenih območij v Houstonu rešili 3500 ljudi. Okoli 5500 jih je nameščenih v začasnih bivališčih, tam pa jih pričakujejo 30.000.

Poplavljena območja v ameriški zvezni državi Teksas, ki jih je opustošil orkan Harvey, je v torek v znak solidarnosti obiskal ameriški predsednik Donald Trump s soprogo Melanio. V obalnem kraju Corpus Christi je prebivalcem obljubil pomoč in dejal, da se »Teksas zna spopasti s čimerkoli«. Dodal je, da bi lahko zaradi škode, ki jo bo predvidoma povzročil Harvey, to postala najdražja naravna katastrofa v zgodovini ZDA.

Harvey naj bi danes znova zajel kopno Harvey je kot najhujše neurje po 12 letih v ZDA obalo dosegel v petek zvečer kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem. V soboto je oslabel v tropsko nevihto. Moč je izgubljal še naprej, vendar je vseeno odnašal strehe, prevračal mobilne hišice in ruval drevesa. Po napovedih meteorologov naj bi danes Harvey znova zajel kopno, tokrat sosednjo državo Louisiana, kjer so že zaprli šole in ljudi pozvali, naj ostanejo doma. Posebej se grozečega neurja bojijo v New Orleansu, ki leži nižje od morske gladine.