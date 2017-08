Delodajalci dvomijo o uspehu subvencij za zaposlovanje starejših brezposelnih

Delodajalci opozarjajo, da so subvencije za starejše zgolj parcialne rešitve in da bi morali reševati vzroke in ne posledic. Po njihovem mnenju bi bilo treba odpraviti omejitve za delo s starejšimi delavci in ob njihovi zaposlitvi uvesti davčne stimulacije za vse obdobje trajanja pogodbe.