Že v uvodnem krogu, ki bo po tradiciji iz minulih let znova raztegnjen na več dni, bodo na petih tekmah kar štirje dvoboji klubov iz istih držav: Slovenije (Gorenje – Celje PL), Hrvaške (Zagreb – Nexe Našice), Srbije (Vojvodina – Dinamo Pančevo) in Makedonije (Metalurg – Vardar), sezono pa bosta v slovaško-beloruskem obračunu odprla Tatran in Meškov Brest. V primerjavi z minulo sezono ni več dvakratnega prvaka Veszprema in Izviđača (BiH), namesto njiju pa se po enoletnem premoru – zaradi lanskega vstopa Celja in Gorenja – vrača Srbija z dvema kluboma. Deset klubov iz šestih držav bo igralo po dvokrožnem sistemu, sklepni turnir najboljše četverice bo od 4. do 6. maja 2018 (gostitelj bo izbran naknadno), naslov pa brani skopski Vardar.

Hrvat Babić zavrnil Celjane Tako Celjani kot Velenjčani danes začenjajo drugo sezono v Sehi, v minuli pa sta oba kluba ostala brez nastopa na sklepnem turnirju četverice v Brestu v Belorusiji. V Velenju se nadejajo, da bo prav Hrvat Željko Babić, novi trener in nekdanji selektor reprezentance naših južnih sosedov, tisti, ki bo danes po kar 1365 dneh prekinil nočno moro v dvobojih s pivovarji. Na celjski skalp namreč Gorenje čaka že od 4. decembra 2013, ko je pod vodstvom Ivana Vajdla v Zlatorogu slavilo s 30:29, suša v domači dvorani pa traja še poltretji mesec dlje (18. september 2013, 30:28). »Priprave smo dobro oddelali, igralci so odlično trenirali. Ob koncu pripravljalnega obdobja smo imeli nekaj manjših težav s poškodbami, kar je nekoliko ohromilo naše treninge. Na srečo pa so zdaj vsi igralci nared, tako da tekmo s Celjem pričakujemo v najmočnejši postavi,« pravi Željko Babić. V minuli sezoni je Gorenje osvojilo šele šesto mesto z 18 točkami na 18 tekmah (šest zmag, 12 porazov), za petouvrščenimi Celjani pa je zaostalo kar za 15 točk. Poleg naslova slovenskega državnega prvaka (nazadnje 2013) in pokalnega zmagovalca (nazadnje 2003) si 45-letni Babić, ki je imel tudi ponudbo za pogovor s Celjem, a jo je zavrnil, želi tudi uvrstitve na sklepni turnir najboljše četverice v Sehi: »Celjska ekipa je dobra, zato nas čaka zahteven preizkus, na katerega smo pripravljeni taktično, telesno in duševno. Danes si seveda želimo zmage, a obenem je to za nas le ena izmed številnih tekem v tej sezoni. Na poti do želenih domačih lovorik je tokratna tekma popolnoma nepomembna. Kajti ne glede na izid prve tekme s Celjem v Sehi ustvarjamo ekipo, ki bo imela svojo kakovost in ki bo konec sezone v Velenje končno prinesla državno lovoriko.«