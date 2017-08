Slovenski odbojkarji po končanem skupinskem delu evropskega prvenstva ostajajo veliki dolžniki. Tekma proti Bolgariji je bila nemara celo najslabša, odkar je vodenje reprezentance prevzel Slobodan Kovač, in je razkrila vse slabosti, ki v tem trenutku tarejo reprezentanco.

Slovencem v ponedeljek ni uspevalo pravzaprav nič, saj so jih nasprotniki nadigrali v skoraj vseh elementih odbojkarske igre. Tekmec jim je natrosil kar sedem asov, njihova uspešnost v napadu je bila zgolj 34-odstotna, sprejem 56-odstoten, zelo nizko pa je bilo tudi število doseženih blokov (3). »Nismo si predstavljali, da se bo tekma odvila tako, kot se je. Kljub porazu z Rusijo z 0:3 smo v tekmo odšli z dvignjenimi glavami, kajti imeli smo lepo priložnost, da zmagamo. Bili smo zelo optimistični. Čeprav smo se na tekmi nekaterih taktičnih zadev držali, je bil tekmec v določenih situacijah preprosto boljši in je dosegel točko takrat, ko tega ne bi smel,« je dan po izgubljenem dvoboju dejal pomočnik selektorja Samo Miklavc.

Glede na to, da se je evropskim podprvakom po Rusiji v ponedeljek znova zalomilo v končnicah nizov, ne preseneča, da je selektor Slobodan Kovač na sestanku z igralci po porazu največji poudarek dal na prevzemanje odgovornosti v ključnih trenutkih in tudi na mentalni pristop. Po besedah Miklavca je prav dejstvo, da se ne najde igralec, ki bi v najpomembnejših trenutkih tekme prevzel odgovornost, eden glavnih razlogov za poraza in tretje mesto v skupini.

»V zadnjem obdobju se je naša ekipa nekoliko spremenila glede igralskih pozicij. Prva postava z Mitjo Gasparinijem, Klemnom Čebuljem in Dejanom Vinčićem se je dobro ujela, a zakonitosti, ki so delovale prej, smo morali zdaj zaradi poškodb v zelo kratkem času spremeniti. Zaradi tega zdaj plačujemo davek, čeprav so Gregor Ropret, Tonček Štern in tudi Alen Šket svojo nalogo opravili izvrstno. Zdaj prihaja do težav pri prevzemanju odgovornosti v ključnih trenutkih tekme. V tako kratkem času proti tako dobrim ekipam se je težko prilagoditi. Na tem področju se zdaj lovimo in na koncu nam zmanjka prav točka ali dve, ki bi odločili o končnem zmagovalcu,« srž problema vidi selektorjev pomočnik.

Vseeno velja spomniti, da je igralce še pred prvenstvom močno potrla tudi košarica Mednarodne odbojkarske zveze, ki je Sloveniji neupravičeno odvzela pravico nastopa v najmočnejšem rangu svetovne lige, posledično pa je bil selektor del priprav primoran nameniti tudi temeljitejšim psihološkim pripravam. »Da bi bile težave psihološke, se nismo posebej poglabljali. Selektor Kovač poskuša dvigniti igralce z motivacijskimi govori. Na sestankih vselej opozarja na hrabrost in prevzemanje odgovornosti. Iz svojih igralskih in trenerskih izkušenj poskuša igralcem vliti dodatno samozavest,« je na vprašanje, ali so morda razlogi za slabše igre na prvenstvu tudi psihične narave, odgovoril Samo Miklavc. Ob tem naj dodamo, da je športni psiholog nekaterim odbojkarjem v preteklosti že pomagal, tokrat pa se za takšno potezo niso odločili.

V slovenski izbrani vrsti so se sicer kljub prostemu dnevu na prvenstvu včeraj že osredotočili na dvoboj s Poljsko. Svetovni prvaki so v skupinskem delu izgubili le uvodno tekmo s Srbijo, nato pa z najvišjim možnim izidom odpravili tako Fince kot Estonce. Danes bodo kot gostitelji prvenstva lahko računali tudi na pomoč s tribun, kar pa bi po mnenju Miklavca znal biti dvorezen meč: »Igranje pred domačim občinstvom jim vseeno utegne predstavljati določen stres. Zagotovo bodo oni pod večjim pritiskom kot mi. V tem bomo iskali svojo priložnost in skušali dati vse od sebe.«

Ekipi se med seboj dobro poznata, saj sta si v pripravljalnem obdobju kar trikrat stali na nasprotni strani mreže. Dvakrat so se zmage veselili Poljaki, enkrat pa so bili uspešnejši izbranci Slobodana Kovača. »Vidi se, da jim na prvenstvu ne teče vse kot po maslu. Vse tekme, ki so jih na tekmovanju doslej odigrali, smo že preučili, še podrobnejša analiza pa bo sledila, tako da bomo nanje kar najbolje pripravljeni,« je dejal nekdanji kapetan slovenske reprezentance in obenem ocenil da imata obe ekipi 50-odstotne možnosti za preboj v četrtfinale.