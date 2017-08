Ostri toni med upravo Slovenskega državnega holdinga (SDH) in upravo Luke Koper, ki jo vodi Dragomir Matić, se pred današnjo sejo nadzornega sveta Luke Koper stopnjujejo. V ponedeljek so se sestali tudi člani sveta delavcev Luke Koper, na SDH naslovili javno pismo in jih pozvali, naj nemudoma skličejo izredno skupščino ter imenujejo nove nadzornike kapitala. V pismu se še sprašujejo »o kompetentnosti SDH za opravljanje nalog v korist državljanov«, kajti družba naj bi bila »talka političnih interesov, kar onemogoča njeno normalno poslovanje«. Tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev se je vključilo v igro ter na okrožnem sodišču v Kopru sprožilo tožbo proti Luki Koper, in sicer zaradi po njihovem mnenju spornega imenovanja članov nadzornega sveta Luke Koper Andraža Lipolta, Milana Jelenca in Barbare Nose.

Izvirni greh

Izvirni greh je primerjalna študija koprskega pristanišča in nekaterih drugih pristanišč, ki jo je pri družbi McKinsey naročil SDH. Nadzorni svet Luke Koper bo študijo obravnaval na eni od svojih prihodnjih sej (morda že danes). V upravi Luke Koper so do rezultatov študije kritični, češ da so polni metodoloških nedoslednosti. Nekateri viri podatkov in informacij so nezanesljivi, izračuni in ugotovitve pa pogosto napačni, nekonsistentni, pavšalni in celo amaterski, pravijo. Pristanišča in terminali, primerjani v študiji, niso primerljivi po strukturi prometa, modelih upravljanja ali načinu financiranja, hkrati pa v analizi niso upoštevani vedno isti subjekti in enaka časovna obdobja. »Študija napačno interpretira določena odstopanja, kar kaže na neupoštevanje pogojev delovanja družbe. Kritike iz študije zato niso utemeljene in jih ne bi smeli povzemati v javnosti za ocenjevanje poslovanja družbe,« zatrjujejo v Luki Koper. Izpostavljajo recimo, da študija le na podlagi fotografije »amatersko ugotavlja«, da je uporaba luških dvigal neoptimalna, ter sklene, da Luka uporablja le eno dvigalo, čeprav delujeta dve. »Lahko se slepimo, da so to vzroki za očitek glede dela uprave, ali pa si priznamo, da je uprava očitno politično neprimerna.« Luka Koper je v lanskem poslovnem letu dosegla rekordne rezultate.

V Luki Koper so zato prepričani, da bi rada uprava SDH ter nadzorniki, predstavniki kapitala v družbi, v študiji našli predvsem utemeljene razloge za zamenjavo uprave. Zamenjava je tako v zraku pred domala vsako sejo nadzornega sveta – vključno z današnjo (čeprav te točke ni na dnevnem redu).

V SDH so nato vrnili udarec ter upravi Luke Koper očitali, da so »selektivno izbrali nekatere izseke, jih enostransko prikazali ter z njimi manipulirali«, zato delničarji niso dobili celovite informacije. »Očitno je, da se uprava Luke Koper ukvarja predvsem s tem, kako medijsko diskreditirati študijo kot tudi vse njene ključne deležnike, slabi odnosi z njimi pa ne pripomorejo k razreševanju odprtih vprašanj glede prihodnjega poslovanja Luke Koper,« so zapisali v SDH. Vztrajajo, da bi družba lahko dosegala bistveno boljše rezultate – s tem se v Luki celo strinjajo, a pravijo, da brez podpore države ter zgraditve ključne infrastrukture (drugega tira) ne bo šlo, kar naj bi pokazala študija. Ta je, mimogrede, še vedno zaupna.