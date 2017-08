Konec letošnjega junija je bilo v Sloveniji po podatkih Ajpesa 88.973 samostojnih podjetnikov. Gre za samostojne podjetnike posameznike, samostojne podjetnike z zaposlenimi, popoldanske samostojne podjetnike in kmete. Po predlogu finančnega ministrstva bi se po novem za samostojne podjetnike višina normiranih odhodkov znižala z zdajšnjih 80 na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunal glede na uvrstitev zavezanca v dohodninski razred. Podatka o tem, koliko je letos normiranih samostojnih podjetnikov, ni, lani jih bilo 27.141, leto prej pa 20.026. Kot je po včerajšnji seji upravnega odbora OZS pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič, bi po novem samostojni podjetniki imeli tudi možnost različnih olajšav – od splošne olajšave do olajšave za vzdrževane družinske člane.

»Če bi se torej za nekatere obdavčitev povečala, bi bila večina zavezancev, zlasti tistih, ki imajo dohodek predvsem iz dejavnosti, ugodneje obdavčena. Tako bi se upoštevala ekonomska moč zavezanca, kar bi prispevalo k pravičnosti davčnega sistema,« meni Božič. Vendar pa v to ne bi bili zajeti tako imenovani popoldanski samostojni podjetniki, saj je po mnenju finančnega ministrstva treba upoštevati ekonomsko moč. »Pri tem gre namreč za dejavnosti, ki so se običajno opravljale po avtorskih in podjemnih pogodbah in po novem ne bo znatnega povečanja davčne obremenitve,« je prepričan Božič.

Meh: Popoldanci so nelojalna konkurenca Do popoldanskega podjetništva pa je precej kritičen Branko Meh, prvi mož Obrtne zbornice Slovenije (OZS), saj gre po njegovem mnenju za nelojalno konkurenco. Prepričan je, da bi tudi popoldanski samostojni podjetniki morali plačevati tolikšne davke in prispevke kot drugi samostojni podjetniki, sploh zato, ker nekateri izkoriščajo sistem. Z njim se je strinjal tudi Božič, ki je potrdil, da so imeli nekateri posamezniki kot popoldanski samostojni podjetniki tudi več sto tisoč evrov dohodka. »Na eni strani imamo redno zaposlene s plačanimi davki in prispevki, ki popoldansko dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki, kot normiranci pa plačujejo minimalne davke. Zato naj plačajo davke in prispevke kot običajni samostojni podjetniki,« meni Meh. In dodaja, da imamo na drugi strani upokojene obrtnike, ki so pripravljeni plačevati polne prispevke in davke, pa jim država onemogoča, da bi obdržali zasluženo pokojnino. Zato v zbornici predlagajo, da bi upokojencem omogočili popoldansko dejavnost, plačevali bi prispevke in davke, hkrati pa obdržali celotno pokojnino.