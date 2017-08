V ponedeljek so iz regijskega centra za obveščanje sporočili, da gasilci pri Čatežu ob Savi rešujejo labodjega mladiča. Najprej je kazalo, da se mu je v grlo zapičil ribiški trnek, a očitno ni bilo hujšega, labod je sam odplaval naprej. Največ labodov krški poklicni gasilci sicer rešijo pozimi, ko se živali ujamejo v led. Reševanje labodov je le eno od ne prav klasičnih gasilskih posredovanj, kakršnih je v primerjavi z osnovno gasilsko dejavnostjo, gašenjem požarov, precej več.

Krški poklicni gasilci so letos (do včeraj) opravili 229 intervencij. Kar 76 je bilo primerov tehnične pomoči občanom, od odpiranja vrat v stanovanju ali avtomobilu do odstranjevanja sršenjih in osjih gnezd. Intervencij v prometu ali na vodi je bilo 64, 36-krat so gasili požare na objektih ali vozilih, 39-krat v naravi, intervencij v zvezi z nevarnimi snovmi so imeli deset, štirikrat pa so pomagali pri odpravi posledic neurij ali pri delovnih nesrečah. Lani so v vsem letu opravili 592 intervencij, predlanskim 666.

V stanovanju mrtva že dva meseca Letos so imeli tudi bistveno več smrtnih primerov, kar osem, od tega pet v prometu, medtem ko so lani imeli en tak primer, predlanskim pa nobenega, pravi Aleš Stopar, vodja operativne enote pri Poklicni gasilski enoti Krško. »Čedalje več je primerov, ko starejši ljudje živijo sami, brez svojcev. Pogosto tako pomagamo pri odpiranju vrat v stanovanje, v katerem potem najdemo mrtvo osebo. Letos smo tako v nekem stanovanju našli žensko, ki je bila mrtva že več kot dva meseca .« Med bolj nenavadnimi primeri je bilo pred leti reševanje legvana, ki je lastnici skozi okno ušel na bližnje drevo. Ali pa reševanje kač, ki se zavlečejo v delovne stroje. »Nove vrste intervencij zahtevajo dodatno opremo. V primeru najdbe narkomanskih igel, recimo, jih seveda naši fantje ne bodo pobirali z golimi rokami, imeti morajo palice. In te seveda spet stanejo.« Med najzahtevnejšimi je prav gotovo reševanje na vodi, kajti, kot pravi Stopar, vode se ne da ustaviti. »Lep primer je lansko reševanje splava na Mostecu. Pol ure prej je bilo na splavu 14 ljudi. Sava je imela takrat 1900 kubičnih metrov pretoka, običajno ga ima okrog 300 kubičnih metrov ali manj. Lahko bi se zgodila nova Blanca.«

Največkrat prvi na kraju dogodka Delo poklicnih gasilcev je tako vse prej kot zgolj gašenje ali rezanje pločevine v primeru prometnih nesreč. »Tudi prva pomoč, recimo, ni naše delo, pa to počnemo že v treh četrtinah primerov. K sreči je največ intervencij manjših. Toda odkar je spremenjena organizacija urgentnih služb, pa tudi odkar v Posavju nimamo več policijske uprave, smo kar v 80 odstotkih pri intervenciji prvi, nekoč pa smo bili prvi pri 20 odstotkih.« Običajno takoj za njimi na kraj nesreče prispejo reševalci, se je pa po Stoparjevih besedah že zgodilo, da ti niso mogli takoj priti, saj so bile vse njihove ekipe zasedene. »In če smo prvi na kraju nesreče, se seveda od nas pričakuje, da nudimo prvo pomoč. Tako je v naši enoti že dvajset gasilcev usposobljenih tudi za ITLS (International Travma Life Support). Gre za posebno usposabljanje za nudenje pomoči in reševanje, ki je sicer namenjeno medicinskim tehnikom, znanje pa obnavljamo na tri leta.«

Pogovor s psihološkimi zaupniki je nujen Kot pravi Stopar, v njihovi poklicni enoti, ki zaposluje 53 gasilcev operativcev, vsi delajo vse, od prevzemanja klicev do vseh vrst reševanja, nekateri pa imajo še posebno znanje, kot je vrvna tehnika ali ITLS. Dva njihova gasilca sta stalno prisotna v nuklearki in eden v Termoelektrarni Brestanica. A čeprav so javni zavod, večino prihodkov ustvarijo na trgu, le 20 odstotkov dobijo iz javnih sredstev. Le tako lahko izvajajo vse svoje naloge, posodabljajo opremo, se dodatno usposabljajo, pravi Stopar. Njihove intervencije so zaradi specifične industrije na njihovem območju tudi precej drugačne kot pri večini drugih enot. Veliko delajo v krški nuklearki, recimo v času remonta, in v hidroelektrarnah. Tako so bili minulo soboto z dvema čolnoma deset ur na Savi pri postavljanju zaščitne zavese pri turbinah na brežiški hidroelektrarni, hkrati pa so bili tam tudi v vlogi reševalcev. Krški gasilci imajo na voljo tudi psihološke zaupnike. Pogovor z njimi je po kakšni hujši nesreči nujen, pravi Stopar: »To se je pri nas pokazalo kot zelo dobrodošla praksa. Sedem nas je posebej usposobljenih za to, poleg tega ima tudi uprava za zaščito in reševanje tri dežurne psihologe ali zdravnike, ki se vključijo ob najhujših nesrečah, kakršna je bila pri Blanci.«